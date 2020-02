ترامب : على مجلس الشيوخ رفض مشروع قرار «الحرب»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه الشعب الأمريكي يدعم هجوم الجيش الأمريكي الذي أدى لقتل قاسم سلمياني قائد فيلق القدس الإيراني، مطالبا مجلس الشيوخ عدم الموافقة على التصويت لصالح مشروع قرار يحد من قدرة الرئيس على القيام بأى عمل عسكري ضد إيران أو جيشها دون موافقة الكونجرس.

وأضاف في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر : إنه من الهام جدا لأمن بلدنا أن لايصوت مجلس الشيوخ على مشروع قرار سلطة الحرب على إيران ، نحن نؤدي بشكل جيد جدا مع إيران وليس هو الوقت الآن لإظهار الضعف، الأمريكون يدعمون بشدة هجومنا على الإرهابي سليماني.

وتابع :لوكانت يداى مقيدة ، لكان ذلك يوما مشهودا لإيران ويرسل ذلك إشرات سيئة جدا والديمقرطيون الوحيدون الذين يحاولون إحرج الحزب الجمهوري، لاتدعوا ذلك يحدث.