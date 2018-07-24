ترامب: على الدول التى تتعامل معنا الاتفاق العادل أو الجمارك

أحمد صبرىقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن البلاد التى عاملت الولايات المتحدة لمدة سنوات بشكل غير عادل تجاريا جاءت جميعها إلى واشنطن العاصمة للتفاوض، مؤكدا أن ذلك كان يجب أن يحدث منذ عدة سنوات.وأوضح ترامب فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: رغم أن ذلك حدث متأخرا لكن كما يقول المثل

أحمد صبرى

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن البلاد التى عاملت الولايات المتحدة لمدة سنوات بشكل غير عادل تجاريا جاءت جميعها إلى واشنطن العاصمة للتفاوض، مؤكدا أن ذلك كان يجب أن يحدث منذ عدة سنوات.

وأوضح ترامب فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: رغم أن ذلك حدث متأخرا لكن كما يقول المثل أن تأتى متأخرا خير من ألا تأتى.

وأضاف: كل دولة عاملت الولايات المتحدة تجاريا بغير عدل نتفاوض معها على اتفاقية عادلة وإما أنها ستصطدم بالجمارك، الأمر هكذا بكل بساطة تذكر نحن لسنا الحصالة الخنزيرية التى تسلب كل شىء سيكون عظيما.

ويلمح ترامب الى الأزمة التجارية التى نشبت بين الولايات المتحدة من جهة والصين وكندا ودول الاتحاد الأوروبى حيث فرض تعريفة جمركية باهظة السعر أدت لخلاف كبير بينه وبين تلك الدول.