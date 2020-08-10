ترامب عقب إطلاق نار بمحيط البيت الأبيض : الأمر تحت السيطرة

قال ترامب للصحفيين: "أشعر بأمان كبير مع الاستخبارات، إنهم أناس رائعون".

غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب غرفة الإحاطة الإعلامية فجأة، الاثنين، بعد لحظات من بدء جلسة لقائه مع الصحفيين، قبل أن يعود بعدها بوقت قصير، ويؤكد أن الأمر تحت السيطرة، وفق سي إن إن الأمريكية

وخلال حديثه، همس أحد عملاء الخدمة السرية بشيء في أذن الرئيس قبل أن يغادر الغرفة.

وأمكن سماع عميل الخدمة السرية: “سيدي، سنضطر إلى الخروج فقط”.

وحينها سأل ترامب: “عفوا؟”، فرد عميل الخدمة السرية: “اخطو للخارج”.

فقال ترامب قبل مغادرته الغرفة: “أوه”.

وعاد ترامب إلى المنصة، وقال إن هناك إطلاق نار خارج البيت الأبيض، ونقل شخص ما إلى المستشفى. وشكر أفراد الخدمة السرية على عملهم السريع لضمان سلامة الجميع.

وأكد مسؤول في الإدارة الأمريكية لـCNN، أن هناك مُطلق نار نشط ،وأن مطلق النار مُحتجز.

ووقع الحادث خارج نطاق البيت الأبيض بالقرب من حديقة لافاييت.

وأفاد مراسلو CNN في البيت الأبيض بأنه جرى إغلاق المجمع، قبل أن يعود ترامب إلى غرفة الإحاطة، قائلاً إن الوضع “يبدو أنه تحت السيطرة بشكل جيد للغاية”.

وقال الرئيس: “كان هناك إطلاق نار حقيقي وتم نقل شخص ما إلى المستشفى ولا أعرف حالة الشخص يبدو أن الشخص قد أطلق النار عليه من قبل الاستخبارات”.

وكرر: “تم نقل شخص ما إلى المستشفى، ويبدو أن إطلاق النار تم من قبل سلطات إنفاذ القانون على ذلك الشخص”.

وردًا على سؤال من جيريمي دياموند من CNN عما إذا كان قد تم نقله إلى المخبأ تحت البيت الأبيض، أجاب ترامب “لا، لقد تم نقلنا للتو إلى المكتب البيضاوي”.

وسُئل الرئيس أيضًا عما إذا كان يشعر بالهلع ، فقال: “لا أعرف، هل أبدو مضطربًا؟”

وقال ترامب للصحفيين: “أشعر بأمان كبير مع الاستخبارات، إنهم أناس رائعون، إنهم الأفضل، إنهم مدربون تدريبًا عاليا… لقد أرادوا مني فقط أن أتنحى لبعض الوقت فقط للتأكد من أن كل شيء كان واضحًا في الخارج”.