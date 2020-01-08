سيـــاســة

ترامب: ضربات إيران لم تصب أي أمريكي.. وزمن الصبر على طهران انتهى

لا قتلى أمريكيين ولا عراقيين
المال - خاص 6:58 م, الأربعاء, 8 يناير 20 6:58 م, الأربعاء, 8 يناير 20

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن ضربات إيران الصاروخية على أهداف أمريكية في العراق لم تصب أي من مواطنيه.

وتابع:” الضربات الإيرانية أسفرت عن حد أدنى من الأضرار.. لم يصب أي أمريكيين جراء ضرباتها”.

وفجر اليوم قصفت إيران قواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العراق، وقالت إن الضربات اوقعت قتلى بين صفوف الأمريكيين.

لكن ترامب قال إنه: “لا قتلى أمريكيين ولا حتى عراقيين”.

وأضاف ترامب: “تحملت الدول سلوك إيران لوقت أطول من اللازم وهذه الأيام انقضت”.

وأشار إلى أن على إيران التخلي عن طموحاتها النووية وإنهاء الدعم للإرهاب.

وقال إن أمريكا تواصل النظر في خيارات وستفرض عقوبات اقتصادية قوية على إيران.

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بقلم المال - خاص

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