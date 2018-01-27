ترامب سيطلب 716 مليار دولار للإنفاق الدفاعي في ميزانية 2019

خالد بدر الدين:أعلن مسؤولان أمريكيان اليوم السبت أنه من المتوقع أن يطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخصيص 716 مليار دولار للإنفاق الدفاعي في ميزانية 2019 التي سيكشف عنها الشهر المقبل مما يمثل زيادة قدرها 7 % عن ميزانية 2018 ونشرت صحيفة واشنطن بوست بعد ظهر يوم الجمعة الأرقام الخاصة بالميزانية التي

خالد بدر الدين:

أعلن مسؤولان أمريكيان اليوم السبت أنه من المتوقع أن يطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخصيص 716 مليار دولار للإنفاق الدفاعي في ميزانية 2019 التي سيكشف عنها الشهر المقبل مما يمثل زيادة قدرها 7 % عن ميزانية 2018 ونشرت صحيفة واشنطن بوست بعد ظهر يوم الجمعة الأرقام الخاصة بالميزانية التي طلبها الرئيس.

ويشمل ذلك المبلغ الميزانية السنوية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وكذلك الإنفاق على الحروب الدائرة وصيانة الترسانة النووية للولايات المتحدة ووضع وزير الدفاع جيم ماتيس مواجهة الصين وروسيا في محور استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة.

وذكرت وكالة رويترز إن الكونجرس لم يقر حتى الآن ميزانية 2018 وذلك وفقا لما ذكره المسؤولان الأمريكيان اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما وقال أحدهما إن الطلب سيتماشى كثيرا مع الأولويات التي كشف عنها جيم ماتيس أمس الجمعة في استراتيجية الدفاع الوطني.

ولم تقدم نسخة البنتاجون من استراتيجية الدفاع الوطني، وهي وثيقة غير سرية وضعت في 11 صفحة، تفاصيل حول طريقة التحول باتجاه مواجهة الصين وروسيا لكن من المتوقع أن تعكس طلبات الإنفاق الدفاعي هذا الهدف.

وقال ماتيس إن التفوق التنافسي للجيش الأمريكي تراجع ”في كل مجالات الحرب“ ويرجع ذلك لأسباب من بينها عدم استمرارية التمويل. وصوت الكونجرس يوم الاثنين الماضى لصالح إنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية الذي استمر ثلاثة أيام ووافق على أحدث مشروع قانون لتمويل قصير الأجل حيث قبل الديمقراطيون وعودا من الجمهوريين لإجراء مناقشة واسعة النطاق لاحقا حول مستقبل المهاجرين غير الشرعيين صغار السن.