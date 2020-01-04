ترامب : سنقصف 52 هدفا إيرانيا إذا استهدفت طهران أي مواقع أمريكية

الأهداف الاثنين والخمسون تمثل 52 أمريكيا احتجزوا رهائن في إيران في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979، وفق ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم الأحد إن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكيين أو أصول أمريكية ردا على اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وقال ترامب على “تويتر”: “إن إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف أصول أمريكية محددة” ردا على وفاة سليماني.

وأضاف الرئيس الأمريكي إن بلاده “حددت 52 موقعا إيرانيا” وإن بعضها “على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية وإن تلك الأهداف وإيران ذاتها ستُضرب بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة”.

وتابع ترامب “الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أي تهديدات أخرى!” مشيرا إلى أن الأهداف الاثنين والخمسين تمثل 52 أمريكيا احتجزوا رهائن في إيران في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها “حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأمريكية”.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن “العمليات العسكرية السرية” في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ “داعم للإرهاب”.

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن الولايات المتحدة الأمريكية ستشهد تداعيات مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني لسنوات قادمة، مؤكدا أن واشنطن ارتكبت خطأ كبيرا لا تدركه.

