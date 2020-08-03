اتصالات وتكنولوجيا

ترامب: سنغلق «تيك توك» إذا لم يباع إلى مايكروسوفت بحلول 15 سبتمبر

قال إنه كان من الأفضل لمايكروسوفت أن تشتري التطبيق بشكل كامل بدلاً من أن تحصل على نسبة 30% منه.
المال - خاص 8:45 م, الأثنين, 3 أغسطس 20 8:45 م, الأثنين, 3 أغسطس 20

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هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق تطبيق تيك توك في 15 سبتمبر المقبل حال لم يباع لشركة مايكروسوفت .

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال ترامب، إنه سيتم إغلاق تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة إذا لم يتم بيعُه لشركة مايكروسوفت أو أي مؤسسة أخرى بحلول 15 سبتمبر المقبل.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه لا يرفض شراء مايكروسوفت لتطبيق تيك توك الشهير.

وأوضح أنه كان من الأفضل لمايكروسوفت أن تشتري التطبيق بشكل كامل بدلاً من أن تحصل على نسبة 30% منه.

وأكد ترامب أنه لا يمكن للصين أن تسيطر على تطبيق تيك توك .

يُشار إلى أن ترامب وافق مؤخراً على منح شركة “بايت دانس” الصينية 45 يوماً للتفاوض على بيع التطبيق.

والاثنين، أعلنت CNBC العربية أن شركة مايكروسوفت تجرى مع محادثات للاستحواذ على تطبيق TikTok في أمريكا.

وأوضحت شركة مايكروسوفت في بيان أنها تجري محادثات مع ByteDance الصينية للاستحواذ على عمليات تطبيق TikTok في أمريكا، بحسب CNBC العربية

وأضاف الشركة أنها تأمل في إنهاء المحادثات في ال 15 من ديسمبر.

وأوضحت أن المحادثات تنظر أيضا في الاستحواذ على عمليات التطبيق في كندا وأستراليا ونيوزيلندا

مايكروسوفت تجرى محادثات للاستحواذ على تطبيق TikTok في أمريكا
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بقلم المال - خاص

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