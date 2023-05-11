ترامب: سأنهي الحرب الأوكرانية خلال 24 ساعة حال عودتي للمكتب البيضاوي

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، إنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من أجل بحث سبل إنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا.

وأكد ترامب – في تصريحات إعلامية أوردتها صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- “فيما يتعلق بالصراع الدائر في أوكرانيا .. لا أفكر في الطرف الذي ينبغي أن ينتصر .. إن الأمر لا يتعلق بحسابات الفوز والخسارة، ولكن يجب أن نتحدث عن تسوية الصراع في أوكرانيا، والتوقف عن قتل كل هؤلاء الأشخاص”.

وتابع ترامب بالقول “إذا كنت رئيسًا، فسيتم تسوية الصراع الدائر في أوكرانيا في غضون 24 ساعة، يجب أن يتوقف هذا الصراع، إنهم جميعا يموتون، الروس والأوكرانيون على حد سواء”.