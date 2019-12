ترامب: روسيا وسوريا وإيران يقتلون آلاف المدنيين السوريين الأبرياء في إدلب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وسوريا وإيران يقتلون آلاف المدنيين السوريين الأبرياء في محافظة إدلب، مشيرا إلى أن ما يحدث هي مذبحة، وتعمل تركيا جاهدة لوقفها.

وأضاف ترامب في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: روسيا وسوريا وإيران يقتلون أو في طريقهم لقتل الآلاف من المدنيين السوريين الأبرياء في محافظة إدلب، لا تفعلوا ذلك، وتركيا تقوم بجهد كبير لوقف تلك المذبحة.