سيـــاســة

ترامب: روسيا وسوريا وإيران يقتلون آلاف المدنيين السوريين الأبرياء في إدلب

شيرا إلى أن ما يحدث هي مذبحة، وتعمل تركيا جاهدة لوقفها
أحمد صبري 7:01 م, الخميس, 26 ديسمبر 19 7:01 م, الخميس, 26 ديسمبر 19

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وسوريا وإيران يقتلون آلاف المدنيين السوريين الأبرياء في محافظة إدلب، مشيرا إلى أن ما يحدث هي مذبحة، وتعمل تركيا جاهدة لوقفها.

وأضاف ترامب في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: روسيا وسوريا وإيران يقتلون أو في طريقهم لقتل الآلاف من المدنيين السوريين الأبرياء في محافظة إدلب، لا تفعلوا ذلك، وتركيا تقوم بجهد كبير لوقف تلك المذبحة.

وتتواصل الغارات الروسية على ريف إدلب في أعقاب تكثيف الجيش السوري هجماته على المنطقة، بدعوى مواجهة جماعات جهادية وفصائل مقاتلة معارضة، لكن عددا من الجماعات الحقوقية يقول إن تعداد الضحايا في صفوف المدنيين ارتفع بسبب ذلك.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد صبري

ملف الكاتب أحمد صبري

اقرأ أيضاً

رويترز: الحرس الثوري الإيراني يتوعد بإجراءات حاسمة ضد المتظاهرين

محمد عبد السند 3:10 م, الثلاثاء, 19 نوفمبر 19

رويترز: متسللون على صلة بإيران حاولوا اختراق حملة إعادة انتخاب ترامب

مؤمن عبدالمجيد 12:50 ص, السبت, 5 أكتوبر 19

وزير الخارجية السعودي: لا نستبعد الخيار العسكري في الرد على هجمات «أرامكو»

محمود خاطر 10:12 ص, الجمعة, 27 سبتمبر 19

وزير الخارجية الأمريكي: قدرتنا العسكرية معروفة حال الفشل الدبلوماسي مع إيران

المال - خاص 7:08 م, الأحد, 22 سبتمبر 19

ترامب: الخيار العسكري ضمن آليات التعامل مع إيران

المال - خاص 8:07 م, الأربعاء, 18 سبتمبر 19

الملك سلمان يدعو حكومات العالم لمواجهة هجمات «النفط» أيا كان مصدرها

المال - خاص 4:07 م, الثلاثاء, 17 سبتمبر 19