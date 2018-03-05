ترامب: ربما أزور إسرائيل لافتتاح السفارة الجديدة في القدس

وكالات:كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، عن امكانية سفره الى اسرائيل في منتصف شهر مايو المقبل لافتتاح السفارة الأمريكية بمدينة القدس.وقال الرئيس ترامب في ظهور له مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المكتب البيضاوي للصحفيين بهذا الشأن "ننظر في هذا الأمر وإذا استطعت السفر سأقوم ب

وكالات:

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، عن امكانية سفره الى اسرائيل في منتصف شهر مايو المقبل لافتتاح السفارة الأمريكية بمدينة القدس.

وقال الرئيس ترامب في ظهور له مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المكتب البيضاوي للصحفيين بهذا الشأن “ننظر في هذا الأمر وإذا استطعت السفر سأقوم بذلك”.

وأوضح “لدى إسرائيل مكانة خاصة بالنسبة لي فهي دولة مميزة يعيش فيها شعب مميز واتطلع أن أكون هناك”.

من جانبه قال نتنياهو “هذه المرة الأولى التي نجتمع فيها في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد أن أعلنت سيدي الرئيس (ترامب) القدس عاصمة لإسرائيل وكان هذا اعلانا تاريخيا يليه قراركم الجريء بنقل السفارة الأمريكية”.

وذكر نتانياهو أن التحدي الأكبر في الشرق الأوسط هو إيران وبرامجها النووية إضافة إلى تدخلاتها في بعض دول المنطقة مطالبا بوقف الأنشطة الإيرانية.