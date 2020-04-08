ترامب: رئيس وزراء بريطانيا يمر بوقت عصيب.. لكنه يتحسن

"من المؤكد أنه واجه نوبة صعبة"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا “يمر بوقت عصيب” لكنه يتحسن.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي حول كورونا: “لقد تحدثت للتو مع ممثلي المملكة المتحدة وأعتقد أن رئيس وزرائهم العظيم في حالة أفضل بكثير اليوم أو على الأقل أفضل”.

ولم يوضح ترامب المسؤولين البريطانيين الذين تحدث معهم.

وأضاف الرئيس الأمريكي: ” من المؤكد أنه واجه نوبة صعبة وما زال يمر بوقت عصيب، ولكن يبدو أنه يتحسن، وهذا جيد”.

جدير بالذكر إن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أعلن في وقت مبكر من أمس الأربعاء أن جونسون يستجيب للعلاج بعد قضاء نحو 4 ليالي في المستشفى للتداوي من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان من مكتب جونسون إنه “لا يعمل حاليا” لكن يمكنه الاتصال بمن يحتاجه ويخضع لمراقبة دقيقة.

وأوضح البيان أن الحالة الإكلينيكية لرئيس الوزراء “مستقرة”.

واحتُجز جونسون في مستشفى سانت توماس في لندن كي يخضع لفحوصات، ثم قال مكتبه أن حالته تدهورت ودخل العناية المركزة.