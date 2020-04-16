ترامب: حان الوقت لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي

قال إن بعض الولايات يمكنها استئناف حياتها من الغد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنتقل إلى مرحلة “إعادة فتح البلاد” بعد أن حان الوقت لذلك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إنه يعتزم إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي على خطوات وفق معطيات “يمكن التحقق منه”.

وأوضح أنّ إعادة فتح البلاد ستتمّ على مراحل “ولايةً تلو الأخرى” لتجنب موجة جديدة من الفيروس.

وتابع: “المواطنون الأصحاء سيعودون للعمل إذا سمحت الظروف.. وبعض الولايات بإمكانها فتح الاقتصاد بدءا من الغد”.

ولفت إلى أنه “علينا الاستعداد لسيناريو عودة فيروس كورونا في الخريف”.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نشرت أن ترامب أبلغ حكام الولايات بأن بعضهم سيمكنه إعادة فتح ولايته بحلول أول مايو أو قبل ذلك.

وقالت إن ترامب لم يُحدّد أي جدول زمني دقيق بل ترك لحكّام الولايات أن يُكيّفوا إيقاع “إعادة فتح” الاقتصاد مع الأوضاع المحلية في ولاياتهم.

وتقول وسائل إعلام أمريكية أن خطة ترامب لإعادة فتح الاقتصاد تتضمن في المرحلة الأولى تشغيل المطاعم وقاعات السينما.

وأضافت أنه قد تُستأنف حركة الرحلات غير الضرورية وتفتح المدارس أبوابها مجددا في المرحلة الثانية.

أما في المرحلة الثالثة، فقد يعود أصحاب الحالات المرضية إلى المخالطة الاجتماعية.