ترامب بهدد بنسف كوريا الشمالية بالكامل

وكالات هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال كلمته بالأمم المتحدة، كوريا الشمالية، متوعدا بتدميرها بالكامل إذا تعرضت الولايات المتحدة أو حلفاؤها لهجوم من بيونج يانج واصفا نظامها بأنه فاسد وشرير.وأكد ترامب أن الجيش الأمريكي سيكون الأقوى في التاريخ.وأضاف ترامب خلال كلمته أ

وكالات



هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال كلمته بالأمم المتحدة، كوريا الشمالية، متوعدا بتدميرها بالكامل إذا تعرضت الولايات المتحدة أو حلفاؤها لهجوم من بيونج يانج واصفا نظامها بأنه فاسد وشرير.

وأكد ترامب أن الجيش الأمريكي سيكون الأقوى في التاريخ.

وأضاف ترامب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الإرهابيين والمتطرفين انتشروا في كل بقعة من العالم.

واعتبر أن النظام في كوريا الشمالية مسئول عن جوع وحبس الملايين من شعبه، مشددا على ضرورة أن تدرك كوريا الشمالية أن نزع السلاح النووي هو الطريق الوحيد أمامها.

ووصف ترامب الاتفاق النووي مع إيران بـ«الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة»، مؤكدا أن النظام في إيران خارج عن القانون يحاول الاختباء خلف الديموقراطية والشعب الإيراني هو الضحية الأبرز.

ولفت ترامب إلى أن بلاده تسعى لعدم تصعيد الحرب في سوريا والتوصل لحل يلبي مطالب الشعب.