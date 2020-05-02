ترامب بعد ظهور زعيم كوريا الشمالية : سعيد لرؤيته بصحة جيدة

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن سعادته بظهور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعد جدل أثاره اختفائه الغامض لمدة دامت لأكثر من 20 يومًا.

وأعاد ترامب نشر صور بثتها وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية للحظة حضور كيم مراسم قص الشريط في مصنع سونتشون للأسمدة الفوسفاتية.

وكتب ترامب مُعلقا على الصور عبر تويتر: “أنا سعيد لرؤيته يعود.. وبصحة جيدة”.

وكان هذا أول ظهور علني لكيم منذ حوالي ثلاثة أسابيع، بعد تكهنات عالمية حول صحته.

وتواصلت CNN مع البيت الأبيض للحصول على معلومات إضافية حول تغريدة الرئيس وما إذا كان البيت الأبيض قد صادق على الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية. زعيم كوريا الشمالية يظهر بصورة مفاجئة بعد اختفائه 20 يوما

وظهر زعيم كوريا الشمالية في مقطع فيديو جديد يمشي بينما كانت حركة ساقه تبدو “متشنجة”، كما أن عربة جولف خضراء لوحظت مكان وجوده على غرار عربة استخدمها في 2014 بعد غياب عام طويل.

وبحسب ما نقلت “رويترز”، علق نام سيونج ووك، أستاذ دراسات كوريا الشمالية في جامعة كوريا على الحفل، قائلا: “بدا أن إعداد المكاتب والكراسي على المسرح أمر نادر بعض الشيء لمثل هذه المناسبة في الهواء الطلق قد يعاني كيم من بعض الظروف الجسدية التي تمنعه​​من الوقوف لفترة طويلة، ويحتاج إلى أن يجلس بعد الوقوف لبعض الوقت”.

وأضاف: “إذا كان كيم غير قادر على الوقوف لفترات طويلة ربما كان السبب في عدم حضوره حدث الذكرى السنوية في أبريل، في قصر كومسوسان للشمس، حيث كان عليه أن يقف لمدة ساعة على الأقل”.

وظهر كيم جونغ في الصور برفقة عدد من المسئولين الكوريين الشماليين، كان من أبرزهم شقيقته كيم يو جونغ، والتي أثارت تكهنات بأنها قد تكون الخليفة المحتمل لرئاسة كوريا في حال غياب كيم جونغ، كما تظهر صورة أخرى حشداً من الكوريين استقبلوا رئيسهم بالبالونات الملونة والأزهار.