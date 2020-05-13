ترامب: بعد توقيعنا صفقة مع الصين فوجئنا بوباء قادم منها

وأكد أن التعامل مع الصين أمر مكلف للغاية. لقد أبرمنا للتو صفقة تجارية رائعة، وكان الحبر بالكاد يجف، وأصيب العالم بالطاعون من الصين

أكد دوناد ترامب، الرئيس الأمريكي، أنه بمجرد التوقيع على اتفاق تجاري مع بكين فوجئ العالم بوباء مصدره الصين.

وقال ترامب على تويتر: “كما قلت لفترة طويلة، إن التعامل مع الصين أمر مكلف للغاية. لقد أبرمنا للتو صفقة تجارية رائعة، وكان الحبر بالكاد يجف، وأصيب العالم بالطاعون من الصين”.

وأضاف: 100 صفقة تجارية لن تعوض الفرق – وخسارة كل تلك الأرواح البريئة!.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة يومية ببكين، اليوم الأربعاء، إن استخدام ذريعة الأمن القومي لتقييد الوصول إلى الأسواق الصينية ينافي القواعد الاقتصادية، ويضر بمصالح المستثمرين الأمريكيين.

وأرسل وزير العمل الأمريكي يوجين سكاليا، الذي تشرف وزارته على مجلس الاستثمار الاتحادي للتقاعد والادخار، خطابا، يوم الاثنين، إلى رئيس المجلس مايكل كينيدي، موجها إياه بأن “يعلق جميع الخطوات” المرتبطة بالتحول الاستثماري.