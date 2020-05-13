لايف

ترامب: بعد توقيعنا صفقة مع الصين فوجئنا بوباء قادم منها

وأكد أن التعامل مع الصين أمر مكلف للغاية. لقد أبرمنا للتو صفقة تجارية رائعة، وكان الحبر بالكاد يجف، وأصيب العالم بالطاعون من الصين
المال - خاص 7:23 م, الأربعاء, 13 مايو 20 7:23 م, الأربعاء, 13 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد دوناد ترامب، الرئيس الأمريكي، أنه بمجرد التوقيع على اتفاق تجاري مع بكين فوجئ العالم بوباء مصدره الصين.

وقال ترامب على تويتر: “كما قلت لفترة طويلة، إن التعامل مع الصين أمر مكلف للغاية. لقد أبرمنا للتو صفقة تجارية رائعة، وكان الحبر بالكاد يجف، وأصيب العالم بالطاعون من الصين”.

وأضاف: 100 صفقة تجارية لن تعوض الفرق – وخسارة كل تلك الأرواح البريئة!.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة يومية ببكين، اليوم الأربعاء، إن استخدام ذريعة الأمن القومي لتقييد الوصول إلى الأسواق الصينية ينافي القواعد الاقتصادية، ويضر بمصالح المستثمرين الأمريكيين.

وأرسل وزير العمل الأمريكي يوجين سكاليا، الذي تشرف وزارته على مجلس الاستثمار الاتحادي للتقاعد والادخار، خطابا، يوم الاثنين، إلى رئيس المجلس مايكل كينيدي، موجها إياه بأن “يعلق جميع الخطوات” المرتبطة بالتحول الاستثماري.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

ترامب : العدد النهائي لوفيات كورونا بالبلاد يصل إلى 95 ألف حالة أو أكثر

المال - خاص 9:41 م, الجمعة, 8 مايو 20

ترامب: مصابو كورونا في الصين أكثر من أمريكا

المال - خاص 7:28 م, الجمعة, 17 أبريل 20

ترامب يعلن عن مراحل خطته لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي

محمود خاطر 10:22 ص, الجمعة, 17 أبريل 20

ترامب لـ«الأمريكيين»: استعدوا لزيادة كبيرة في وفيات «كورونا»

مصطفى الجُدي 9:43 ص, الأحد, 5 أبريل 20

ترامب يوقع على قانون يلزم «جنرال موتورز» بتصنيع أجهزة تنفس صناعي

المال - خاص 10:27 م, الجمعة, 27 مارس 20

ترامب يرجح خضوعه لاختبار الإصابة بفيروس «كورونا»

محمد بدر 1:37 م, السبت, 14 مارس 20