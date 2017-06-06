ترامب : النهج الصارم ضد قطر يُنهي الإرهاب

نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تغريدة على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، معلقاً فيها على الأزمة القطرية الخليجية.

وقال ترامب: “خلال زيارتي للشرق الأوسط أكدت ضرورة وقف تمويل الأيدولوجية المتطرفة والقادة أشاروا إلى قطر – انظر!”

وأضاف ترامب في تغريدات أخرى: “من الجيد رؤية أن زيارتي للسعودية مع الملك (العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز) و50 دولة تؤتي ثمارها. قالوا إنهم سيتخذون نهجاً صارماً ضد تمويل الإرهاب، وكل المؤشرات كانت تشير إلى قطر. ربما سيكون هذا بداية النهاية لرعب الإرهاب.”

