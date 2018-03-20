ترامب: العلاقات الأمريكية السعودية الأفضل خلال المرحلة الراهنة

متابعات أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعلاقات الأمريكية السعودية، مؤكدا أنها الأفضل خلال المرحلة الراهنة.ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال ترامب، في مستهل اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، إن العلاقات الأمريكية السع

متابعات

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعلاقات الأمريكية السعودية، مؤكدا أنها الأفضل خلال المرحلة الراهنة.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال ترامب، في مستهل اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، إن العلاقات الأمريكية السعودية أفضل من أي وقت مضى.. مشيدا في الوقت ذاته بالصداقة الكبيرة مع ولي العهد السعودي.

وأشار إلى أن مباحثاته مع ولي العهد السعودي تناولت العديد من الملفات ومنها الدفاع والأمن.. مؤكدا أن تنظيم (داعش) الإرهابي فقد الكثير من الأراضي التي كان يسيطر عليها.. موضحا أن أمريكا والسعودية تتعاونان من أجل القضاء على الإرهاب، منوها بأن واشنطن والرياض تعملان سويا من أجل وقف تمويل الإرهاب.

ونوه إلى أن الاستثمارات السعودية في أمريكا قوية وكبيرة.. مشيدا بحجم التعاون بين الرياض وواشنطن، مما سيعود بالنفع على البلدين.

ومن جانبه، قال ولي عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية علاقة طويلة وقوية، وإن الولايات المتحدة تعتبر أهم حليف للسعودية منذ 80 عاما، مشيرا إلي أن البلدين لديهم اهتمامات مشتركة كثيرة في النواحي الاقتصادية والعسكرية .

وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن العلاقة بين السعودية وأمريكا ستستمر دائما، مؤكدا علي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه اليوم الأول لرئاسة أمريكا سعي إلي تكثيف فرص التعاون بين البلدين وهو الأمر الذي كانت تسعى إليه المملكة منذ وقت طويل .

وتابع: “هناك فرص للتعاون سيتم تحقيقها فى المستقبل، وزيارة اليوم أول خطوة فى الطريق لتحقيق هذه الفرص التي ستخدم البلدين والشعبين”.