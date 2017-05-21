ترامب : التطرف كارثة أمنية وإنسانية تنتشر في المنطقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد: إن التطرف كارثة أمنية وإنسانية آخذة في الانتشار في المنطقة وعلى الدول الإسلامية أن تأخذ زمام المبادرة في مكافحتها.

وأضاف في كلمة ألقاها أمام زعماء 55 دولة إسلامية في السعودية أن الدول العربية تحملت العبء الأكبر “لعنف المتعصبين”

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ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس بأنها جماعة إرهابية.

وذكرت وكالة رويترز أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أعلنت يوم الأحد رفضها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها حماس بالإرهاب، واعتبرت ذلك “انحيازا للاحتلال” مؤكدة أنها حركة تحرر وطني تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس عبر صفحته على فيسبوك “إن هذه التصريحات مرفوضة وتشويه لسمعة مقاومة شعبنا وتحريض عليه وانحياز كامل للاحتلال الصهيوني”.