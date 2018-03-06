ترامب: الاتحاد الأوروبي في علاقاتنا التجارية لم يكن جيدًا

وكالات:اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الاتحاد الاوروبي «لم يعامل جيدا» الولايات المتحدة في العلاقات التجارية الثنائية، وذلك في معرض تبريره التهديد الذي أطلقه بفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الفولاذ والالومنيوم في إجراء يعتزم الاوروبيون الرد عليه بالمثل.وقال ترامب، في

وكالات:





اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الاتحاد الاوروبي «لم يعامل جيدا» الولايات المتحدة في العلاقات التجارية الثنائية، وذلك في معرض تبريره التهديد الذي أطلقه بفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الفولاذ والالومنيوم في إجراء يعتزم الاوروبيون الرد عليه بالمثل.

وقال ترامب، في مؤتمر صحافي في البيت الابيض، الثلاثاء، إن الأوروبيين «عمليا يجعلون من المستحيل علينا أن نقوم بأعمال معهم ومع ذلك فإنهم يرسلون سياراتهم، وباقي منتجاتهم، إلى سائر أنحاء الولايات المتحدة».

وأضاف: «الاتحاد الاوروبي لم يعاملنا جيدا، وهذا كان وضعا تجاريا سيئا غير عادل بالمرة».

وفاجأ ترامب الشركاء والاعداء التجاريين بإعلانه، الاسبوع الماضي، نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الفولاذ و10% على الالومنيوم على واردات الولايات المتحدة من هذين المعدنين وذلك لحماية صناعة التعدين الوطنية.

وبعد هذا الاعلان قال الاتحاد الاوروبي انه يعدّ اجراءات مماثلة على الواردات الاميركية وبينها محركات هارلي-دافيدسون ومنتجات لفايس والويسكي الامريكي.

وردّ ترامب على سؤال بهذا الشأن بالقول «يمكنهم فعل ما يريدون لكن اذا فعلوا سنفرض رسما كبيرا بنسبة 25 بالمئة على سياراتهم وصدقوني لن يستمروا في ذلك طويلا».

من جهته قال رئيس الوزراء السويدي «بوصفنا عضوا في الاتحاد الاوروبي يبدو لنا من المهم ان نحاول التوصل إلى طريقة للتعاون بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة».