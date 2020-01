«ترامب»: إيران لن تحصل على سلاح نووى مطلقًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقًا، وذلك على خلفية إعلان طهران بدء تخصيص اليورانيوم دون حدود أو التزام بالاتفاق النووي المبرم.

وأضاف ترامب في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا مطلقًا.

وأكد في تغريدات سابقة أن أي استهداف لأشخاص أو أهداف أمريكية سيتم الرد عليها بقوة وبشكل غير متناسب، وذلك بعد أن استهدفت طائرة أمريكية مسيرة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني مع نائب رئيس ميليشيات الحشد الشيعي.