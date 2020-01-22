ترامب : إدراج بعض الدول على قائمة حظر السفر لتكون بلادنا آمنة

يفكر فى إضافة مزيد من الدول إلى القائمة دون أن يذكر أيا منها

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأربعاء ، أن إدارته ستضيف بعضا من الدول على قائمة البلدان ، التى يحظر على مواطنيها دخول الأراضى الأمريكية ، أو يخضعون لقيود مشددة للسفر إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب – فى مؤتمر صحفى قبيل مغاردته سويسرا ، حيث شارك فى منتدى دافوس الاقتصادى العالمى وفقا لقناة (الحرة) الإخبارية – “سنضيف بضعة بلدان إلى القائمة ، علينا على أن نكون آمنين ، بلدنا يجب أن تكون آمنة” .. مضيفا : “سنعلن أسماء البلدان فى وقت قصير جدا”.

وكان ترامب قد أعلن أمس الثلاثاء فى مقابلة مع صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية ، على هامش منتدى دافوس ، أنه يفكر فى إضافة مزيد من الدول إلى القائمة دون أن يذكر أيا منها .

فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية ، بأن الدول المعنية هى (السودان وإريتريا ونيجيريا وميانمار وتنزانيا وقرغيزستان وروسيا البيضاء) ، بينما ذكر موقع (بوليتيكو) أن القائمة ليست نهائية حتى الآن ويمكن أن تتغير .

يشار إلى أن الرئيس الأمريكى ترامب كان قد أصدر مرسوما فى 27 يناير 2017 بعد أسبوع فقط من دخوله البيت الأبيض ، يحظر فيه دخول رعايا كل من اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية وتشاد ، ثم أزيلت تشاد من القائمة فى وقت لاحق .

وذلك وفق ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط على صفحتها الرسمية .