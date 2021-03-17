ترامب: أنصاري مستعدون لدعمي إذا قررت الترشح للرئاسة مجددا

صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه سيقرر ما إذا كان سيخوض السباق إلى البيت الأبيض بعد انتخابات الكونجرس في نوفمبر 2022، بحسب وكالة رويترز.

ترامب يعلن التزامه بمساعدة زملائه الجمهوريين في محاولة استعادة السيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ

وقال ترامب إنه ملتزم بمساعدة زملائه الجمهوريين في محاولة استعادة السيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ في انتخابات 2022، والتي ستمثل استفتاء مبكرا على قيادة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

ترامب: لدينا فرصة جيدة للغاية لاستعادة مجلس النواب

وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز “أعتقد أن لدينا فرصة جيدة للغاية لاستعادة مجلس النواب… لدينا فرصة جيدة لاستعادة مجلس الشيوخ وبصراحة سنتخذ قرارنا بعد ذلك”.

وقال ترامب لمذيعة فوكس نيوز ماريا بارتيرومو إن أنصاره بدوا مستعدين لتأييده مرة أخرى إذا ما قرر خوض السباق.

ترامب: يريدون مني خوض الانتخابات مرة أخرى

وأردف دونالد ترامب قائلا “بناء على كل الاستطلاعات، يريدون مني خوض الانتخابات مرة أخرى، لكننا سندرس الأمر ونرى”.

يذكر أن ترامب كان قد كشف في أول تصريح له منذ مغادرة البيت الأبيض، خططه للمرحلة المقبلة في حياته.

ترامب: سنفعل شيئا ما.. لكن لم يحن الوقت لذلك

وخلال تناوله وجبة العشاء مع أصدقائه في نادي الجولف الخاص به بويست بالم بيتش بفلوريدا، قال ترامب، في تصريحات مع صحيفة “واشنطن إكزامينر” الأمريكية، ردا على سؤال حول خططه المستقبلية في عالم السياسة: “سنفعل شيئا ما.. لكن لم يحن الوقت لذلك”.

وقالت الصحيفة إنه على الفور، أوقف أحد مساعدي ترامب السابقين، والذي كان برفقته، المحادثة مع الصحيفة الأمريكية، دون تقديم مزيد من التوضيحات.

ووصل ترامب إلى فلوريدا، بعدما رفض حضور حفل تنصيب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة جو بايدن، حيث يقيم في ممتلكاته الخاصة.

ذكرت تقارير إعلامية أن “ترامب يفكر بالترشح لانتخابات الرئاسة في العام 2024

وذكرت تقارير إعلامية، أن “ترامب يفكر بالترشح لانتخابات الرئاسة في العام 2024، كما يعتزم تأسيس حزب جديد ليدعم فكرة ترشحه، علما أن فريقا صغيرا يرافقه في مقر إقامته ويعمل معه عن قرب.

وعانت نوادي الجولف والفنادق التابعة لترمب من انخفاض ضخم في الإيرادات في عام 2020، بعضها يصل إلى 63%، وفقاً لإقرار مالي صدر بعد ساعات من مغادرته البيت الأبيض.

عانت إمبراطورية أعمال الرئيس السابق من انخفاض هائل في الإيرادات

وكشف تقرير الذمة المالية، الذي صدر بعد ساعات من مغادرة دونالد ترمب البيت الأبيض ، أن إمبراطورية أعمال الرئيس السابق عانت من انخفاض هائل في الإيرادات بعد أن دمر الوباء قطاع الضيافة.

هبطت الإيرادات من فندق ترامب الدولي في واشنطن بنسبة 63%

وأظهر التقرير، الذي يغطي عام 2020 والأيام العشرين الأولى من عام 2021، أن الإيرادات من فندق ترامب الدولي في واشنطن العاصمة، انخفضت بنسبة 63% من 40.5 مليون دولار في 2019 إلى 15.1 مليون دولار في الفترة التي يغطيها الكشف.

وأظهرت السجلات المالية الصادرة في مايو 2019، أن ترامب حقق 40.8 مليون دولار في عام 2018 من الفندق الذي يقع في أسفل الشارع من البيت الأبيض.

وقال التقرير المؤلف من 79 صفحة، إنه مع توقف السفر بسبب الفيروس وبقاء الناس في منازلهم، تراجعت المبيعات المتعلقة بالفنادق في فيجاس من 23.3 مليون دولار في عام 2019 إلى 9.2 مليون دولار، وفقاً لما ذكره موقع ” بيزنس إنسايدر”.