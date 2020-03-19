ترامب: أمريكا ستعالج كورونا باستخدام دواء كلوروكين المضاد للملاريا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة “صادقت” على استخدام عقار كلوروكين المضاد للملاريا، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض “سيكون بوسعنا توفير هذا الدواء بشكل شبه فوري”.

وأشار إلى “نتائج أولية مشجعة للغاية”.

واعتبر أن ذلك قد “يبدل الوضع” في مواجهة انتشار وباء كوفيد-19.

وأضاف أن إدارة الأغذية والأدوية التي تشرف على سلامة الأغذية وتوزيع الأدوية في الولايت المتحدة، “صادقت” على استخدام العقار وفق آلية مسرعة.

وأضاف: “سيكون بوسعنا بالتالي توفير هذا الدواء بناء على وصفات طبية”.

وكان معهد جونز هوبكينز الأمريكي قد كشف عن تفشي أوسع لفيروس كورونا المستجد بين الأمريكيين بعد وصول عدد حالات الإصابة إلى 10 آلاف.

كما كشف إحصاء المعهد عن وصول عدد المتوفين بكورونا إلى 154 شخص في الولايات المتحدة.

واعلنت الولايات المتحد أمس عن تفشي وباء كورونا في جميع الولايات الخميس بأمريكا.

واكتُشفت معظم إصابات كورونا في الولايات المتحدة بنيويورك وواشنطن وكاليفورنيا.

ولمحت الولايات المتحدة إلى أنها قد تطلب من الجيش بناء مستشفيات ميدانية في بؤر انتشار الفيروس إذا طلب حكام الولايات ذلك.