اقتصاد وأسواق

ترامب: أمريكا ستعالج كورونا باستخدام دواء كلوروكين المضاد للملاريا

"سيكون بوسعنا توفير هذا الدواء بشكل شبه فوري"
المال - خاص 8:50 م, الخميس, 19 مارس 20 8:50 م, الخميس, 19 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة “صادقت” على استخدام عقار كلوروكين المضاد للملاريا، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض “سيكون بوسعنا توفير هذا الدواء بشكل شبه فوري”.

وأشار إلى “نتائج أولية مشجعة للغاية”.

واعتبر أن ذلك قد “يبدل الوضع” في مواجهة انتشار وباء كوفيد-19.

وأضاف أن إدارة الأغذية والأدوية التي تشرف على سلامة الأغذية وتوزيع الأدوية في الولايت المتحدة، “صادقت” على استخدام العقار وفق آلية مسرعة.

وأضاف: “سيكون بوسعنا بالتالي توفير هذا الدواء بناء على وصفات طبية”.

وكان معهد جونز هوبكينز الأمريكي قد كشف عن تفشي أوسع لفيروس كورونا المستجد بين الأمريكيين بعد وصول عدد حالات الإصابة إلى 10 آلاف.

كما كشف إحصاء المعهد عن وصول عدد المتوفين بكورونا إلى 154 شخص في الولايات المتحدة.

واعلنت الولايات المتحد أمس عن تفشي وباء كورونا في جميع الولايات الخميس بأمريكا.

واكتُشفت معظم إصابات كورونا في الولايات المتحدة بنيويورك وواشنطن وكاليفورنيا.

ولمحت الولايات المتحدة إلى أنها قد تطلب من الجيش بناء مستشفيات ميدانية في بؤر انتشار الفيروس إذا طلب حكام الولايات ذلك.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

إغلاق مبني وزارة التجارة «إحترازيا» بعد اكتشاف حالة كورونا قادمة من السفر

محمد ريحان 7:10 م, الخميس, 19 مارس 20

الرقابة الإدارية : حملات متابعة الأسواق ضبطت أطنان المطهرات وآلاف الكمامات (صور)

محمود خاطر 6:55 م, الخميس, 19 مارس 20

القطاع السياحى يقدم اقتراحات لرئيس الوزراء لتجاوز أزمة كورونا

دعاء محمود 9:48 ص, الخميس, 19 مارس 20

غرفة الطباعة والتغليف تتوقع ارتفاع تكلفة طباعة الكتاب المدرسي

سمر السيد 9:27 ص, الخميس, 19 مارس 20

الاسترليني يهوي إلى أدنى مستوى في أكثر من 35 عاما

المال - خاص 10:40 م, الأربعاء, 18 مارس 20

«نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد».. 6 قرارات من «التموين» بخصوص البطاقات (مستند)

محمد مجدي 4:02 م, الأربعاء, 18 مارس 20