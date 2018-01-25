ترامب: أرغب في رؤية دولار قوي

وكالاتأوضح الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس أنه يرغب في رؤية "دولار قوي" بعد تصريحات لوزير الخزانة بدا انها تخالف ذلك ما ادى الى تراجع الدولار الى ادنى مستوياته منذ ثلاث سنوات.وأضاف ترامب لقناة “سي ان بي سي” أن تصريحات وزير الخزانة ستيفن منوتشين التي يبدو أنها تفضل ضعف الدولار لمس

وكالات

أوضح الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس أنه يرغب في رؤية “دولار قوي” بعد تصريحات لوزير الخزانة بدا انها تخالف ذلك ما ادى الى تراجع الدولار الى ادنى مستوياته منذ ثلاث سنوات.

وأضاف ترامب لقناة “سي ان بي سي” أن تصريحات وزير الخزانة ستيفن منوتشين التي يبدو أنها تفضل ضعف الدولار لمساعدة المصدرين الاميركيين “تم اخراجها من سياقها”.

وأوضح على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا “في نهاية المطاف، أريد أن أرى الدولار قويا”

وأسفرت تصريحات ترامب عن ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار الذي بلغ في وقت سابق الخميس 1,25 مقابل اليورو.