ترامب : أحترم النساء كثيرا وأغرد فى السرير

خالد بدر الدين:أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه يكتب تغريداته أحيانا وهو على السرير، وفي أحيان أخرى يترك آخرين ينشرون ما يريد كتابته على "تويتر" والتى يتابعها أكثر من 47 مليون مستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي لقراءة تدويناته التي تحدث صخبا وجدلا شديدا.وذكرت وكالة رويترز أن

خالد بدر الدين:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه يكتب تغريداته أحيانا وهو على السرير، وفي أحيان أخرى يترك آخرين ينشرون ما يريد كتابته على “تويتر” والتى يتابعها أكثر من 47 مليون مستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي لقراءة تدويناته التي تحدث صخبا وجدلا شديدا.

وذكرت وكالة رويترز أنه كثيرا ما يستخدم “ترامب” موقع تويتر للإعلان عن قرارات وانتقاد خصومه ومناوشة دول مثل كوريا الشمالية، كما أنه يحظى بشعبية واسعة في بريطانيا، غير أن بعض السياسيين البريطانيين دعوا إلى إلغاء زيارته، ووقع 1.86 مليون شخص عريضة تطالب بحظر دخوله البلاد.

وبدا “ترامب” في مقابلة مع قناة (آي.تي.في) التليفزيونية البريطانية ممتنا للأثر الكبير الذي تحدثه تغريداته، وقال إنه يحتاج إلى الإعلام الاجتماعي للتواصل مع الناخبين في عصر ما وصفها بالأخبار الكاذبة.

وأضاف – في المقابلة التي أذيعت أمس الأحد – ” إذا لم يكن لدي هذه الوسيلة للتواصل فلا يمكنني الدفاع عن نفسي، هناك الكثير من الأخبار الكاذبة، الكثير من الأخبار الخاطئة أو المختلقة”.

وردا على سؤال عن ترقب العالم لتغريداته قال إن هذا الوضع جنوني، وإنه عادة ما يغرد بنفسه ويفعل ذلك وهو مستلق على السرير أحيانا وأضاف : “وأحيانا أملي شيئا ما بسرعة شديدة وأدع أحدا ينشره”.

وعندما سُئل عما إذا كان يُغرد وهو مستلق على السرير مُستخدما هاتفه المحمول قال ترامب “حسنا، أحيانا وأنا في السرير، وربما أحيانا وأنا أتناول طعام الإفطار أو الغداء أو أيا ما كان، لكن بشكل عام خلال الصباح الباكر أو المساء… فأنا مشغول جدا خلال اليوم”.

و ردا على انتقاد بعض النساء له أكد أنه يدعم المرأة وأن نساء كثيرات يفهمن ذلك، وأن النساء بشكل خاص أحببن دعمه لوجود جيش قوي، لأنهن يرغبن دائما في الشعور بالأمان في وطنهن وليس هناك من هو أفضل مني في الشئون العسكرية… أرى أن النساء يحببن ذلك كثيرا، أعتقد أنهن يرغبن في الشعور بالأمان في الوطن… أحترم النساء كثيرا”.

“ولكنه ليس من مؤيدي الحركة النسوية ولا يعتقد أن هذه ستكون مبالغة فأنا أدعم النساء وأدعم الرجال وأدعم الجميع”.

وعندما سئل عن تناول شطائر البرجر وشرب المياه الغازية، قال ترامب (71 عاما) “أتناول الطعام الجيد، حقا من بعض أرقى الطهاة في العالم، أتناول الطعام الصحي وأتناول بعض هذا الطعام أيضا في بعض الأحيان ،أعتقد أنني أتناول الطعام في الواقع بشكل جيد جدا”.