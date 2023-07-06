«تراكمت ديونه لهم».. شخص يختلق واقعة اعتداء 3 أجانب عليه في القاهرة

اختلق أحد الأشخاص واقعة اعتداء 3 أجانب عليه في محافظة القاهرة، والاستيلاء منه على مبلغ مالي، وأصاب نفسه قبل تقديم الشكوى ليتمكن من اتهامهم بعدما تراكمت الديون عليه لهم، واتضح عدم صحة الشكوى.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول من مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن إدعاء أحد الأشخاص باعتداء 3 آخرين من جنسية إحدى الدول الأفريقية عليه، وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم والاستيلاء منه على مبلغ مالي، عقب سحبه من إحدى ماكينات الصراف الآلي بمنطقة عين شمس في محافظة القاهرة.

وبالفحص أمكن التوصل إلى أن الشاكي موظف بإحدى الشركات -مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وباستدعائه وسؤاله قال إن 3 أشخاص اعتدوا عليه وأحدثوا إصابته المشار إليها، واستولوا منه على مبلغ مالي على النحو المشار إليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما تداوله في هذا الشأن، وبإعادة مناقشة المذكور عدل عن أقواله واعترف بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وتراكم الديون عليه لدى أصدقائه، اختمر في ذهنه اختلاق الواقعة، وفي سبيل ذلك أحدث إصابته المنوه عنها.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المذكور لإدعائه الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق.