«ترافيل يلا»: تغريم المسافر بالسعر الجديد للدولار حال تغيير موعد الحجز

قال عمرو مصطفي، الشريك المؤسس لمنصة حجوزات السفر أونلاين “ترافيل يلا” إن العملاء الذين قاموا بحجز رحلات علي المنصة قبل تحرير سعر صرف الدولار لا تغيير في تكلفة رحلتهم التي قاموا بحجزها، مبينا أنه إذا أراد أحد المسافرين تغيير موعد السفر عقب قرار تعويم الجنيه اليوم الخميس ستفرض عليه غرامة بالسعر الجديد للدولار.

وأضاف مصطفي في تصريحات لـ”المال” أن العميل المصري سيتأثر بتحرير سعر صرف العملة الخضراء، فيما يخص السفر إلى الخارج، لاسيما مع ارتفاع تكاليف الرحلة نظرا لأن عملية حجز الإقامة والسفر يكون بالنقد الأجنبي.

وأشار إلي أن هناك مواقع سياحية مثل Booking.com أوقفت التعامل بالجنيه المصري، مرجحا أن يسهم خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار في إنعاش حجوزات السياحة الداخلية للعملاء المصريين.