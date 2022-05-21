«ترافل يلا» توقع شراكة مع محرك البحث السنغافورى «ويجو»

كشف عمرو مصطفى، الشريك المؤسس، المدير التنفيذى لشركة ترافل يلا- أول منصة مصرية لحجوزات السفر والسياحة أونلاين- عن عقد شراكة مع محرك البحث الوصفى السنغافورى “ويجو”.

وأوضح مصطفى أن الاتفاقية تتضمن دمج منصة ترافيل يلا ضمن نتائج البحث عبر المحرك لتقديم خدمة حجز تذاكر الطيران والسفر من خلال العروض التى تقدمها.

جاء ذلك خلال مؤتمر أربيان ترافل ماركت travel market Arabian الذى أقيم فى دبى بداية مايو الحالى.

وأضاف مصطفى، في تصريحات، لـ”المال”، أنه من المتوقع ظهور أول نتائج للمنصة على محرك البحث خلال يوليو المقبل، بعد الانتهاء من تكامل وربط الأنظمة التكنولوجية مع الجانب السنغافورى، وتجربة الخدمة قبل تفعيلها رسميًّا، مؤكدًا أن عدد مستخدمى منصة ترافيل يلا من مصر وخارجها يتجاوز 400 ألف مستخدم.

مصطفى: خطة لافتتاح مكاتب فى 6 دول منها البحرين وتركيا وجزر المالديف

ومن المعروف أن “ويجو” من أشهر محركات البحث الوصفى المتخصص فى السفر، ويضم 52 موقعًا آخر من نطاقات محلية بما يزيد على 20 لغة وعملة محلية،

ويعمل على عرض أسعار رحلات الطيران والإقامة، كما يمتلك مقرين رئيسين؛ أحدهما فى سنغافورة، والآخر فى دبى، إضافة إلى مركزين إقليميين فى مدينتى جاكارتا الأندونيسية وبنجلادور الهندية.

وفى سياق متصل، أعلن “مصطفى” عن توقيع “ترافيل يلا” اتفاقات على هامش المؤتمر مع وكلاء فى عدة دول بالشرق الأوسط وأوروبا وآسيا مثل البحرين ولبنان وتركيا وجورجيا والتشيك وجزر المالديف، بهدف تأسيس مكاتب للمنصة بها من أجل استقطاب مستخدمين جدد، ولا سيما من الدول العربية التى تتوافق مع الثقافة المصرية.

يشار إلى أن شركة يلا ترافل تم تأسيسها عام 2011 كموقع إلكترونى يضم عروض شركات السياحة قبل أن تتحول بعد ذلك إلى أول منصة رقمية مصرية لحجز رحلات السفر وتذاكر الطيران أونلاين فى عام 2018.

كما شهد معرض سوق السفر العربى خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو الماضى، والذى عقد فى مركز دبى التجارى العالمى، تسليط الضوء على الاتجاهات الحديثة فى صناعة السفر والسياحة، بما فى ذلك التكنولوجيا والنقل

والاستدامة والفعاليات والأعمال.