 «ترافل يلا» تدرس توقيع اتفاق شراكة مع «الباتروس السياحية»

تستهدف شركة «ترافل يلا» أول منصة مصرية لحجوزات السفر والسياحة أونلاين ، الوصول إلى 700 ألف مستخدم قبل نهاية العام الجارى مقابل 429 ألفا خلال العام الماضى.

وقال عمرو مصطفى ، الشريك المؤسس والمدير التنفيذى للشركة، إن «ترافل يلا» تدرس حاليا توقيع اتفاق شراكة مع مجموعة الباتروس السياحية بحيث تكون المنصة الرسمية لحجز رحلات الوفود القادمة إلى مصر خلال استضافة البلاد حفل توزيع جوائر أفضل لاعب فى أفريقيا خلال 2022.

حصلنا على تسويق 1230 ليلة فندقية داخل منتجع «ديزرت روز» الغردقة

وأوضح – فى حواره مع «المال» – أن شركته قامت أيضا خلال المرحلة الماضية بالتعاقد مع منتجع «ديزرت روز» فى الغردقة على شراء وتسويق 1230 ليلة فندقية لمدة 5 شهور بدأت من 1 مايو الماضى وحتى مطلع أكتوبر المقبل.

ولفت إلى أن إجمالى حجم استثمارات المنصة يقدر بنحو 2 مليون دولار ، مقدرا عدد مستخدمى “ترافل يلا” خلال الربع الأول من 2022 بـ 92 ألفا ، و600 ألف متصفح لموقعها الإلكترونى.

وأضاف أن «ترافل يلا» تقبل جميع أنواع العملات الأجنبية مثل «اليورو» والدولار والدرهم الإماراتى والريال السعودى ، وتوفر محتوى للمستخدمين باللغتين العربية والإنجليزية ، كما تقدم كذلك خدمات استشارية بدون مقابل عبر تخصيص خط ساخن للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالواجهات السياحية والأوراق المطلوبة للسفر إليها، بخلاف خدمات السفر وحجز تذاكر الطيران.

وألمح إلى أن المنصة لديها شراكات مع سلاسل فنادق «سانرايز» و«الباتروس» و«أوبروى» بالغردقة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون جديدة مع فنادق يتم افتتاحها بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء بهدف إتاحة التنوع لراغبى السياحة الداخلية وذلك بعد دراسة سلوكيات المستهلكين المصريين أو العرب من أجل معرفة الوجهات السياحية المفضلة للمستخدمين وتوفير أفضل عروض السفر لهم.

«جزر المالديف» من الوجهات المفضلة للمسافرين السعوديين.. و«مصر» و«المغرب» و«جنوب أفريقيا» فى القارة السمراء

ورأى أن المستهلك المصرى يفضل حاليا السفر خارج مصر وتحديدا إلى لبنان وألبانيا وتركيا فى ظل انخفاض قيمة العملة المحلية ، بالإضافة إلى مدينة دبى كوجهة سياحية ، مدن أوروبية منها مدريد وبرشلونة والمجر والتشيك والمجر، كما تعد أيضا جزر المالديف واحدة من المقاصد السياحية للمستخدم المصرى خلال رحلات شهر العسل، إلى جانب دول جنوب شرق آسيا مثل تايلاند وماليزيا وإندونيسيا(بالي) التى لاقت اهتماما كبيرا من قبل المصريين بعد تسهيل إجراءات السفر إليها ورفع التدابير الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا داخل الموانيء الجوية بها.

فى سياق متصل، عدد “مصطفي” أبرز وجهات السفر الداخلية التى يفضلها المستهلك المحلى وعلى رأسها مدينتى الغردقة وشرم الشيخ ، تليهما الأقصر وأسوان والعين السخنة فى موسم عطلة منتصف العام والساحل الشمالى طوال موسم الصيف خلال إجازات نهاية الأسبوع وتتعاون المنصة فى هذا الصدد مع فنادق «أوشن بلو» و«بورتو مارينا» بقرية مارينا بالساحل الشمالي، إلى جانب فندق قرية «مراسى» و«ريكسوس» بمدينة العلمين.

ورأى أن ثقافة السائح المصرى اختلفت كثيرا عقب جائحة كورونا من حيث دوافع السفر والبلدان المفضلة إذ بات يفضل السفر إلى دول غير معتادة مثل التشيك بهدف اكتشاف ثقافات جديدة والتعرف على طبيعة الشعوب المختلفة عن قرب وزيارة المعالم الأثرية والترفيهية.

وتابع: «أمريكا كانت تعد من الوجهات السياحية المفضلة لدى المسافر المصرى قبل خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار إلا أن الأمر سرعان ما تغير بسبب بعد المسافة وطول المدة الزمنية للرحلة نتيجة عدم وجود رحلات طيران مباشر إلى هناك».

5 إلى 10 آلاف جنيه متوسط سعر باقات السياحة الداخلية مقابل 15 إلى 20 ألف خارج مصر

ونوه بأن متوسط ما يدفعه المستهلك المصرى حاليا للقيام برحلة سفر داخلية لمدة 4 ليال يتراوح بين 5 الآف إلى 10 آلاف جنيه ، بينما يدور سعر الفرد فى برامج السياحة الخارجية وبالأخص إلى أوروبا بين 15 إلى 20ألف جنيه لمدة أسبوع.

وذكر أن السائح العربى وبالأخص السعودى كان يفضل دول إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا كواجهات سياحية مفضلة قبل الموجة الأولى من جائحة كورونا فى عام 2020 إلا أنه بعد تسهيل إجراءات السفر مجددا وتخفيف حدة التدابير الوقائية جاءت مصر ودبى والبحرين على رأس اهتماماته.

وأضاف: «توجد فئة من المستخدمين السعوديين يصنفون «بالمغامرين»- على حد قوله ، يعتبرون دول أمريكا اللاتينية مثل كوبا والمكسيك من البلدان المفضلة لهم ويسعون إلى اكتشافها خاصة وأن الكثيرين لا يعلمون عنها شئيا مقارنة مع الوجهات السياحية المتعارف عليها.

و لفت إلى أن دول جنوب شرق آسيا وبالأخص «جزر المالديف» تعتبر من الوجهات المفضلة للمستخدم الخليجى ، بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية مثل مصر والمغرب وجنوب أفريقيا وجزيرة سيشل، مؤكدا أن 50% من المستخدمين السعوديين يفضلون مصر كأول وجهة للسياحة داخل أفريقيا وفقا لمؤشرات منصة “ ترافيل يلا”.

وذكر أن السائح الخليجى يفضل مدينة القاهرة كواحدة من الوجهات داخل مصر، يعقبها مدن سهل حشيش شرم الشيخ لما تتضمنه من فنادق تشتمل على فيلات للإيجار بحمامات سباحة خاصة “Private pools “ تتناسب مع العائلات الخليجية ، بالإضافة إلى فندق “ريكسوس” العلمين.

نحتل المركز الرابع فى المملكة بعد منصات «فلاى إين» و«المسافر» و«المطار»

على صعيد آخر ، رأى أن منصة “ترافل يلا” تواجه منافسة من منصات سفر عالمية مثل “إكسيبديا” و”تريب إدفيسور” و”بوكينج دوت كوم” إلا أنها تعتبر المنافس الحقيقى لها فى مصر المنصات السعودية مثل “المسافر” و”فلاى إين fly in “ نظرا لوجود مقرات لعمليات الشركتين فى السوق المحلية.

وأوضح أن” ترافل يلا” تحتل المركز الرابع بين المنصات السياحية فى السعودية رغم صعوبة المنافسة مع منصات” Fly In “ و “المسافر” و“المطار” وتستهدف الحفاظ على هذا الترتيب هناك، معتبرا أن منصات السفر السعودية تعد الأكثر تميزا على مستوى الدول العربية لعدة أسباب منها، سهولة ضخ استثمارات بها، إلى جانب توافر الملاءة المالية الضخمة للإنفاق على تطويرها.

السائح المصرى يبحث عن اكتشاف دول غير معتادة بعد جائحة كورونا مثل التشيك

وقال إن فيروس “كوفيد- 19” أدى إلى تراجع حجم أعمال الشركة بنسبة 80 % منوها بأن “ترافل يلا” لديها وكلاء فى عدة دول منها جورجيا وألبانيا وتركيا فى شرق أوروبا ، إلى جانب دول التشيك وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا فى جنوب وغرب القارة العجوز.

و أكد أن حركة السفر والسياحة لم تعد كما كانت أثناء جائحة كورونا خاصة مع رفع العديد من الدول القيود وتخفيف الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، مشيرا إلى وجود حزمة من التحديات الأخرى و من أبرزها : التضخم وارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أنه قبل جائحة كورونا كانت فرص سفر المستخدم المصرى خارج البلاد متساوية للمسافرين داخلها إلا أن أزمة التضخم وارتفاع سعر صرف العملة ساهما فى انخفاض نسبة السياحة الخارجية من مصر إلى 25 % مشيرا إلى أن أوروبا ودبى يعدا من أبرز الوجهات السياحية المفضلة للمصريين بالوقت الراهن.

يشار إلى أن «يلا ترافل» تم تأسيسها عام 2011 كموقع إلكترونى يضم عروض شركات السياحة قبل أن تتحول بعد ذلك إلى أول منصة رقمية مصرية لحجز رحلات السفر وتذاكر الطيران «أونلاين» فى عام 2018 كما وقعت مؤخرا اتفاق شراكة مع محرك البحث السنغافورى «ويجو» يتضمن دمج منصة «ترافيل يلا» ضمن نتائج البحث عبر المحرك لتقديم خدمة حجز تذاكر الطيران والسفر من خلال العروض التى تقدمها.