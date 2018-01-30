ترافل ستارت تعقد شراكات مع البنوك للتوسع في عروض التقسيط

المال-خاصأعلن أحمد سعد، المدير الاقليمي لـ"ترافلستارت مصر أن الشركة تستعد لتقديم العديد من الخدمات الجديدة، من بينها تمكين عملاء الشركة من الحصول على أفضل سعر متاح بين شركات الطيران المختلفة، وكذلك التوسع في خدمات تقسيط قيمة التذاكر عبر بطاقات الإئتمان، من خلال شراكات جديدة مع كبريات البنوك- إلى



المال-خاص

أعلن أحمد سعد، المدير الاقليمي لـ”ترافلستارت مصر أن الشركة تستعد لتقديم العديد من الخدمات الجديدة، من بينها تمكين عملاء الشركة من الحصول على أفضل سعر متاح بين شركات الطيران المختلفة، وكذلك التوسع في خدمات تقسيط قيمة التذاكر عبر بطاقات الإئتمان، من خلال شراكات جديدة مع كبريات البنوك- إلى جانب البنك الأهلى المصري، فضلا عن تطوير العديد من الخدمات التي تقدمها عبر موقعها الذي يعمل باللغتين العربية والإنجليزية. كما أضافت ترافلستارت خيار إدخال رقم عضوية المسافر الدائم عند حجز الرحلة عبر موقعها، لضمان عدم تفويت الفرصة على المسافرين لكسب أميال إضافية.

وتحتفل شركة ترافلستارت بمرور 5 أعوام على بدء تقديم خدماتها في مصر، والنجاح الذي حققته الشركة خلال تلك الفترة، مما أهلها للفوز بجائزة “أفضل وكالة سفر على الإنترنت” لأربع سنوات علي التوالي، فضلا عن مكانتها ضمن قائمة أكبر 10 وكالات للسياحة في مصر.

وأضاف أحمد سعد أن الشركة حققت نجاحا ضخما على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد عملنا بصورة مستمرة على رفع معايير الخدمة، بحيث لا تقل أبدا عن المعايير العالمية، كما أدخلنا العديد من الخدمات والمميزات الجديدة وكذلك عقدنا شراكات مع أبرز اللاعبين في هذه الصناعة، بما يوفر المزيد من القيمة المضافة لعملائنا. “

وكانت شركة ترافلستارت مصر Travelstart.com.eg، قد فازت بجائزة “أفضل وكالة سفر على الإنترنت” لثلاث سنوات متتالية، وذلك ضمن جوائز شركة أماديوس، أبرز الشركات المقدمة لتكنولوجيات وأنظمة السفر على المستوى العالمي، كما مكنها حجم مبيعاتها من أن تحتل مكانة بارزة ضمن قائمة أكبر 10 وكالات تعمل في هذا المجال. وتتيح ترافلستارت لعملائها فرصة البحث والمقارنة وحجز أفضل عروض السفر المتاحة عبر الإنترنت. وبالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة لعملائها فرصة الحصول على الاستشارات التليفونية في مجال السفر والسياحة عبر فريق من الاستشاريين المؤهلين في هذا المجال، يعملون طوال أيام الأسبوع من التاسعة صباحا، وحتى العاشرة ليلا.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها صناعة السفر والسياحة في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، حققت ترافلستارت مصر نموا قويا واستمرت في الاستثمار في الخدمات الجديدة منذ إطلاقها في أوائل عام 2013. وتوفر ترافلستارت مصر الآن للعملاء التعامل باللغتين العربية أو الإنجليزية، كما يقوم إستشاريو خدمات السفر بها بتمكين العملاء أيضا من الحصول على رحلات بأسعار تنافسية عبر منصة ترافلستارت “نيكست” neXt. كما تقوم الشركة حاليا بعملية تحديث شاملة لموقع الشركة العربي على الانترنت.

في حين تقدم ترافلستارت مصر حاليا لعملائها خيار سداد قيمة حجوزات الرحلات على أقساط عبر بطاقات الائتمان عن طريق البنك الأهلي المصري، فإنه يجري حاليا التعاقد مع بنوك أخرى، بما يسمح باستفادة أكبر شريحة من العملاء بتلك المزايا. كما أضافت ترافلستارت خيار إدخال أرقام عضوية المسافر الدائم عند حجز العميل الرحلة عبر موقعها، لضمان عدم تفويت الفرصة على المسافرين لكسب أميال إضافية.

كما تم إضافة تحسينات إلى تطبيق “فلاب” Flapp ترافلستارت مصر، مما يسمح للمسافرين باستخدام وظيفة التقويم +/- 3 أيام على الرحلات الدولية مما يمكنهم من الحصول على أفضل الأسعار، المتاحة خلال الفترة التي يرغبون في السفر خلالها. ويمكن لمستخدمي “فلاب” الحجز إلكترونيا، والدفع عبر الإنترنت أو الدفع مباشرة في وقت لاحق إذا كانوا يرغبون في ذلك. ويتيح تطبيق “فلاب” Flapp حجز تذاكر الطيران لأي شركة محليا أو عالميا، عبر التليفون المحمول والأجهزة اللوحية، وسداد قيمتها بسهولة وأمان تام.

