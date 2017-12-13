ترافكو هوليدايز وكيلاً معتمدًا لرحلات كأس العالم

دعاء محمود أعلن معتز صدقى، مدير عام شركة ترافكو هوليدايز، عن تحالف شركته مع برايم تورز وبوك يور ستار، الفائزتان بحقوق بيع تذاكر مباريات كأس العالم حصرياً في مصر، لتوفير عدد متنوع من البرامج لتتناسب مع متطلبات شريحة واسعة من مشجعى الكرة فى مصر. وأضاف صدقي أنه بعد تحديد المدن التي ستستضيف المنتخب ال

دعاء محمود

أعلن معتز صدقى، مدير عام شركة ترافكو هوليدايز، عن تحالف شركته مع برايم تورز وبوك يور ستار، الفائزتان بحقوق بيع تذاكر مباريات كأس العالم حصرياً في مصر، لتوفير عدد متنوع من البرامج لتتناسب مع متطلبات شريحة واسعة من مشجعى الكرة فى مصر.

وأضاف صدقي أنه بعد تحديد المدن التي ستستضيف المنتخب الوطني، ستعمل الشركة على إنهاء جميع العروض التي ستطرحها ترافكو في السوق المصرية، وستضم عروض شاملة للتذاكر والفنادق والطيران والانتقالات الداخلية.

ولفت إلى أن الشركة لديها برامج الـ 4 أيام لمشاهدة مباراة واحدة، وبرامج 8 و12 يومًا، لمتابعة اثنان أو ثلاثة مباريات، مؤكدًا حرصه على التعامل بشفافية فيما يخص المعلومات التى يتم توفيرها للعملاء.

وأوضح أنه من المعروف أن تذاكر الدرجات الثانية والثالثة متاحة فقط، من خلال الموقع الرسمى بنظام القرعة، وموقع الفيفا يجتذب الملايين فى حين أن استيعاب الاستادات لن توفر إلا عشرات الآلاف، مؤكدًا أن شركته خططت مسبقاً مع حلفاء عالميين لتوفير الفرصة لأكبر عدد من المشجعين لمشاهدة المباريات بدون العناء وانتظار نتيجة القرعة.

وأشار إلى أن التذاكر المتاحة من خلال فروع الشركة البالغ عددها 20، هى التذاكر الممتازة بجميع فئاتها والمتعارف عليها عالمياً، باسم الهوسبيتالبتى، وتشمل حضور المبارة فى كرسى مميز، إضافة إلى إمكانية دخول صالون ضيافة قبل وبين شوطى المبارة، والدخول من أبواب مميزة ومزايا أخرى تتماشى مع كل درجة من تذاكر الهوسبيتالبتى المميزة والحصرية.

وأكد أنها ستقوم بتيسير كل ما هو متعلق بترتيبات السفر الى كأس العالم ومعاونة العملاء لتيسير الخطوات دون الانسياق وراء ماينشر على صفحات التواصل الاجتماعى، محذراً مما يتم تداوله من معلومات مغلوطة عن برامج السفر.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان أول أمس في مؤتمر صحفي عن تحالفاً مصرياً بين شركتي برايم وبوك يور ستار، الوكلاء الحصريين لبيع تذاكر كأس العالم داخل مصر.

وقال المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة برايم جروب، إن أحد الأهداف الهامة لهذا التحالف هو تقديم خدمة متكاملة للجمهور المصري من خلال شركة مصرية لديها باع طويل فى مجال السياحة والسفر، مؤكدًا حرصه فى المقام الأول على جذب أكبر عدد ممكن لتشجيع فريقنا القومى ليكون شكل مصر ومشجعيها مشرفاً أمام العالم.

