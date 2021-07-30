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تراشق بالحجارة وكسر نوافذ مسجد.. ضبط أطراف مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

وعرضوا على النيابة العامة وقررت إخلاء سبيلهم بضمان مالي.
أماني عوض 5:20 م, الجمعة, 30 يوليو 21 5:20 م, الجمعة, 30 يوليو 21

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أطراف مشاجرة نشبت بين عائلتين في مركز القوصية بمحافظة أسيوط ، تراشق فيها الطرفين بالحجارة وتسببوا في كسر نوافذ مسجد.

جاء ذلك على خلفية رصد ما تداول عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تضمن حدوث مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى مركز القوصية بمحافظة أسيوط ، وتراشق طرفي المشاجرة بالحجارة، مما أدى إلى احتماء الأهالي بأحد المساجد داخل القرية، وتهشم بعض نوافذه.

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وتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان مالي

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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