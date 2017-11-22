تراخيص مؤقتة لنحو 40 ألف مزرعة مخالفة

الصاوى أحمد: منحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تراخيص مؤقتة لنحو 40 ألف مزرعة تعمل فى الثروة الحيوانية والداجنة، لمدة عام، لحين توفيق أوضاعها وضمها إلى المنظومة الرسمية، وذلك من إجمالى 80 ألف مزرعة تعمل من دون ترخيص. وأكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لـ«المال&raq

الصاوى أحمد:

منحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تراخيص مؤقتة لنحو 40 ألف مزرعة تعمل فى الثروة الحيوانية والداجنة، لمدة عام، لحين توفيق أوضاعها وضمها إلى المنظومة الرسمية، وذلك من إجمالى 80 ألف مزرعة تعمل من دون ترخيص.

وأكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لـ«المال»، أنه جارٍ استكمال منح التراخيص لباقى الشركات والمزارع، مشيرة إلى غلق أى مزرعة لم تتقدم لتقنين وضعها فى مهلة أقصاها نهاية العام الجارى.

وقالت إن تقنين الأوضاع يأتى فى إطار تطبيق منظومة جديدة يطلق عليها «الأمان الحيوى» لضمان عدم انتشار الأمراض بين الحيوانات والطيور وحصر رؤوس الماشية وقيمة الثروة الداجنة.

وبدأت «الزراعة» طلبات تقنين أوضاع مزارع الدواجن والمواشى المخالفة على مستوى الجمهورية، فى أكتوبر الماضى، وفقًا للقرار الوزارى رقم 318 لسنة 2017 والذى يتضمن توفيق أوضاع جميع عنابر الإنتاج الحيوانى والداجنى، ضمن مشروعات الأمن الغذائى ومنحها ترخيص مؤقت لمدة عام، لحين الانتهاء من جميع الإجراءات المطلوبة بحسب نص القرار.

وناشدت الوزارة أصحاب المزارع وأصحاب مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى بسرعة التقدم إلى مديريات الزراعة بالمحافظات، وتقديم طلبات الحصول على تراخيص مؤقتة، ويتولى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة التنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت فى أحقية الطلبات الواردة.

وطبقا لبيانات «الزراعة» يوجد فى مصر 15 ألف مزرعة دواجن مرخصة، باستثمارات 64 مليار جنيه، ويتم إنتاج مليار و200 مليون طائر سنويًّا فى مصر، و7 مليارات بيضة سنويا، باكتفاء ذاتى نحو %95.

ويبلغ إجمالى الثروة الحيوانية فى مصر، ما يقرب من 19 مليون رأس، تشمل الأبقار والجاموس والأغنام والماعز .

يشار إلى أن «محرز» كانت قد صرحت بأن مجلس الوزراء، قد وافق على نقل استثمارات 11 شركة إنتاج داجنى، إلى الظهير الصحراوى فى عدة محافظات باستثمارات 15 مليار جنيه، وجار الانتهاء من إجراءات توفير الأرض ومنح التراخيص التشغيل لهم، وذلك فى محافظات قنا ومطروح وسوهاج والوادى الجديدة.