تراخيص «الملاكى» تهبط لأدنى مستوى خلال نوفمبر

سجلت أعداد تراخيص سيارات الركوب «الملاكى» أدنى مستوى لها لتصل إلى 7300 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال نوفمبر الماضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى، تراجعت أعداد تراخيص السيارات الملاكى بنسبة %68.8 منذ بداية العام الحالى.

يذكر أن إجمالى عدد السيارات المرخصة بلغ نحو 23 ألفًا و429 وحدة بوحدات المرور خلال شهر يناير الماضى.

«شيرى» الأولى.. و«تويوتا» تتراجع للمركز الـ12

وأجرت «المال» رصدًا على تطور خريطة تراخيص سيارات الركوب خلال نوفمبر الماضى، إذ انتزعت «شيرى» قوائم تراخيص القطاع بعدما تمكنت من تسجيل 1144 مركبة، تلتها «نيسان» فى المركز الثانى بواقع 844 وحدة.

وحلت «سوزوكى» فى المرتبة الثالثة مسجلة 552 مركبة، أعقبتها «شيفروليه» فى المركز الرابع بنحو 495 وحدة.

وجاءت العلامة الصينية «BYD» فى المرتبة الخامسة بترخيص 470 سيارة، تلتها «إم جى» فى المركز السادس بـ418 مركبة. واقتنصت «هيونداى» المرتبة السابعة بإجمالى 388 سيارة، أعقبتها «كيا» فى المركز الثامن بواقع 382 وحدة.

وحصدت «مرسيدس» المرتبة التاسعة مسجلة 268 مركبة، تلتها «رينو» فى المركز العاشر بـ250 سيارة.

واحتلت «سكودا» المرتبة الحادية عشرة بقائمة ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل 243 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

فى حين تراجعت «تويوتا» للمرتبة الثانية عشر بعدما تمكنت من تسجيل 226 سيارة، تلتها «أوبل» فى المركز الثالث عشر بنحو 199 وحدة.

وجاءت «ستروين» فى المرتبة الرابعة عشرة بإجمالى 142 مركبة، أعقبتها «أودى» فى المركز الخامس عشر بنحو 127 سيارة.

وحلت «سوبارو» فى المرتبة السادسة عشرة بعدما تمكنت من ترخيص 102 مركبة، تلتها «بيجو» فى المركز السابع عشر بنحو 93 وحدة.وتمركزت «فولكس فاجن» فى المرتبة الثامنة عشرة بنحو 84 مركبة، أعقبتها «سيات» فى المركز التاسع عشر بـ 70 مركبة.

وظهرت «فيات» فى المرتبة العشرين بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكى» فى مصر مسجلة نحو 68 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

بإجمالى 268 مركبة

«مرسيدس» تستحوذ على %47 من «الفاخرة»

مرسيدس

استحوذت العلامة الألمانية «مرسيدس» على الحصة الأكبر من تراخيص السيارات الفاخرة فى مصر، بنسبة %47 بعدما تمكنت من تسجيل 268 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال نوفمبر الماضى.

وحلت «أودى» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %22.5 بإجمالى 127 سيارة، تلتها «رينج روفر» فى المركز الثالث بحصة %11 بواقع 62 مركبة.

وجاءت العلامة السويدية «فولفو» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %9.9 بترخيص 56 مركبة، أعقبتها «بى إم دابليو» فى المركز الخامس بحصة %2.5 بنحو 14 سيارة.

واقتنصت «بورش» المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة فى مصر، مستحوذة على حصة سوقية %1.4 مسجلة نحو 8 مركبات، أعقبتها «DS» الفرنسية فى المركز السابع بحصة %1.1 بإجمالى 6 مركبات فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة %4.3 على ماركات السيارات الفاخرة الأخرى وهى «بنتلى – فيرارى – رولز رويس – كوبرا – لامبورجينى – مازراتى – استون مارتن – لاند روفر – جاكوار – مينى» مسجلة ترخيص 24 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ويشار إلى أن إجمالى عدد السيارات «الفاخرة» المرخصة فى مصر نحو 565 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

من جهته، أرجع شعبان الحاوى، أحد مستوردى السيارات، هيمنة «مرسيدس» على الحصة السوقية الأكبر من تراخيص الطرازات الفاخرة فى مصر – فى تصريحات سابقة- إلى السياسات التسويقية التى تتبعها الشركة الأم التى تلزم جميع موزعيها فى مختلف دول العالم بتقديم حقوق الضمان وتوفير قطع الغيار لجميع طرازاتها المباعة لعملائها دون تمييز، قائلًا: «أى عميل يقوم بشراء سيارة مرسيدس سواء من موزع معتمد أو مستورد يستفيد بجميع حقوق الضمان داخل مراكز الصيانة المعتمدة».

السيارات الفاخرة الأكثر رواجاً

العلامة التجارية عدد السيارات المرخصة الحصة السوقية% مرسيدس 268 47.4 أودي 127 22.5 رينج روفر 62 11 فولفو 56 9.9 بى إم دبليو 14 2.5 بورش 8 1.4 DS 6 1.1 أخرى 24 4.3

المصدر: المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات إعداد: المال

مسجلة نحو 686 وحدة

«نيســـان صنى» تنفــرد بالصــدارة

نيسان صنى

انفردت «نيسان صنى» بصدارة تراخيص سيارات الركوب «الملاكى» بعدما تمكنت من تسجيل 686 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال نوفمبر الماضى.

وجاءت «شيرى أريزو 5» فى المرتبة الثانية مسجلة نحو 481 مركبة، تلتها «بى واى دى F3» فى المركز الثالث بواقع 460 سيارة.

وحصدت «شيرى تيجو 3» المرتبة الرابعة بترخيص 407 مركبات، أعقبتها «شيفروليه أوبترا» فى المركز الخامس بنحو 273 وحدة.

واقتنصت «شيرى تيجو 7» المرتبة السادسة بإجمالى 224 سيارة، تلتها «إم جى 5» فى المركز السابع بنحو 214 وحدة.

وحلت «كيا سبورتاج» فى المرتبة الثامنة بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 207 مركبات فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وظهرت «سكودا أوكتافيا» فى المرتبة التاسعة مسجلة نحو 143 وحدة، أعقبتها «كيا اكسيد» فى المركز العاشر بنحو 131 سيارة.

وجاءت «هيونداى توسان» فى المرتبة الحادية عشرة بعدما تمكنت من ترخيص 113 مركبة، تلتها «سوزوكى سويفت» فى المركز الثانى عشر بواقع 110 وحدات.

وحصدت «نيسان سنترا» و«إم جى ZS» المرتبة الثالثة عشرة- مكرر- مسجلة نحو 101 مركبة لكل منهما خلال الشهر الماضى.

واحتلت «رينو ميجان» المركز الرابع عشر بقائمة السيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور بعدما تمكنت من تسجيل نحو 109 مركبات خلال الشهر الماضى.

فى سياق متصل، قال نشأت حتة، المدير التنفيذى لمجموعة «أبو حتة» المتخصصة فى بيع وتوزيع العديد من الماركات التجارية، إن الطرازات المجمعة محليًا تصدرت قوائم تراخيص قطاع سيارات الركوب نظرًا لتوافرها داخل السوق المحلية بكميات كبيرة مقارنة مع الفئات المستوردة التى تشهد نقصًا حادًا بسبب القيود المفروضة على عمليات الاستيراد وعدم تمكن الوكلاء والمستوردين من جلب أى شحنات جديدة من الخارج منذ الربع الثانى من العام الحالى.

وتوقع أن تواصل الطرازات المجمعة محليًا هيمنتها على مبيعات السيارات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إعلان وكلاء السيارات الأوروبية والكورية عن عدم توافر طرازاتهم المستوردة لأجل غير مسمى.

وأوضح أن شركته تمكنت من إنتاج وتوريد أولى الدفعات من طرازات «شنراى» المينى الفان- ذات النسخة المجمعة محليًا- من خلال التعاون مع مصنع «آدفنست ترانسبورتيشن جروب ATG» الذى يقوم بعمليات التصنيع المحلى.

وكشف عن مستهدفات شركته من مبيعات سيارات «شينراى» المينى الفان، والتى تقدر بحوالى 2000 مركبة خلال العام المقبل.

ترتيب الطرازات الأكثر ترخيصًا فى مصر

الترتيب الطراز عدد السيارات المرخصة 1 نيسان صني 686 2 شيرى أريزو 5 481 3 بى واى دى F3 460 4 شيرى تيجو 3 407 5 شيفروليه أوبترا 273 6 شيرى تيجو 7 224 7 إم جى 5 214 8 كيا سبورتاج 207 9 سكودا أوكتافيا 143 10 كيا اكسيد 131 11 هيونداى توسان 113 12 سوزوكى سويفت 110 13 نيسان سنترا 101 13 إم جى ZS 101 14 رينو ميجان 109 15 سوبارو XV 98 الترتيب الطراز عدد السيارات المرخصة 16 سوزوكى ديزاير 93 17 تويوتا فورتشنر 90 18 ستروين C5 إير كروس 89 19 أوبل كروس لاند 87 20 هيونداى إلنترا CN7 84 20 مرسيدس GLE 450 84 21 سكودا كودياك 82 22 سوزوكى سياز 72 23 فيات تيبو 64 23 أودى Q3 64 24 أوبل كورسا 60 25 تويوتا كورولا 59 26 رينو داستر 57 27 تويوتا راش 56 28 هيونداى إلنترا HD 54 29 أوبل موكا 50

المصدر: المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات إعداد: المال

الشهر الماضى

قيد 214 سيارة «كهربائية» بوحدات المرور

السيارات الكهربائية

بلغ إجمالى عدد المركبات الكهربائية المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 214 سيارة خلال الشهر الماضى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

ورصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة بوحدات المرور وفقًا لنوعية أنظمة التشغيل المعتمدة للمركبات خلال تلك الفترة؛ وبلغ إجمالى عدد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود المزدوج «بنزين/ غاز طبيعى» نحو 10 آلاف و278 مركبة، مقابل 65 مركبة عاملة بالغاز الطبيعى فقط.

وسجل إجمالى السيارات المرخصة بأنظمة تشغيل الوقود «بنزين» نحو 263 ألفًا و185 سيارة، وبلغ أعداد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود «السولار» نحو 96 ألفا و794 سيارة، مقابل 3 مركبات من الفئات الاقتصادية العاملة بالوقود المزدوج «السولار / غاز طبيعى».

وبلغت أعدد المركبات المستعملة المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 346 ألفًا و979 مركبة.

وسجلت أعداد المركبات الجديدة «الزيرو» بمختلف فئاتها «الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات» نحو 24 ألفًا و737 مركبات خلال الشهر الماضى.

بحصة إجمالية تتجاوز %70

التجميع المحلى يدفع «كينج لونج» و«جولدن دراجون» لقمة «الميكروباص»

كينج لونج

تصدرت «كينج لونج» و«جولدن دراجون» قوائم تراخيص مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» خلال نوفمبر الماضى.

وقال أحمد حاتم، مدير العلامة التجارية «جولدن دراجون» بالمجموعة العربية للتوزيع «القصراوى جروب»، إن عمليات التصنيع تعتبر أحد العوامل الرئيسية وراء تواجد العلامة الصينية ضمن الماركات الأكثر ترخيصًا لمركبات النقل الجماعى «الميكروباص»، موضحا أن استمرار القيود على العمليات الاستيرادية قد عزز من الفرص التسويقية للمركبات المنتجة محليًا خلال الفترة الماضية.

وأضاف «حاتم» أن «القصراوى جروب» تولى اهتمامًا كبيرًا بالتوسع فى مشروع تصنيع «الميكروباص» بغرض سد متطلبات السوق المحلية، بجانب استمرارية عمليات التوريد لمبادرة إحلال المركبات القديمة واستبدالها بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى.

وكان الموقع الرسمى لمبادرة إحلال المركبات، أعلن فى سبتمبر الماضى عن انضمام ميكرباص «جولدن دراجون» لمشروع مبادرة إحلال مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» التى سيتم توريده من قبل المجموعة العربية للتجارة والتوزيع «القصراوى جروب» الوكيل المحلى للعلامة الصينية فى مصر.

وبحسب البيانات استحوذت العلامة الصينية «كينج لونج» على الحصة الأكبر من تراخيص مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» فى مصر بنسبة %39.7 مسجلة نحو 180 مركبة خلال نوفمبر الماضى.

فى حين صعدت «جولدن دراجون» للمرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %32.2 بإجمالى ترخيص 146 ميكروباصا، فيما تراجعت «تويوتا» للمركز الثالث بحصة بلغت %17.4 بواقع 79 مركبة.

وحلت العلامة الصينية «زميكس» فى المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لمركبات النقل الجماعى «الميكروباص» فى مصر بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %4.2 بإجمالى نحو 19 مركبة.

وحصدت «فوتون» المرتبة الخامسة بعدما اقتنصت حصة سوقية %2.4 بإجمالى ترخيص 11 مركبة فى مختلف وحدات المرور، تلتها «جريت أوتو» فى المركز السادس بحصة قدرها %1.8 مسجلة نحو 8 ميكروباصات.

وتوزعت باقى الحصص السوقية البالغة %2.3 على الماركات التجارية الأخرى بإجمالى ترخيص نحو 10 ميكروباصات فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

يشار إلى أن إجمالى عدد مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» المرخصة فى مصر، بلغت نحو 453 وحدة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

العلامات الأكثر تسجيلاً

العلامة التجارية عدد السيارات المرخصة الحصة السوقية% كينج لونج 180 39.7 جولدن دراجون 146 32.2 تويوتا 79 17.4 زميكس 19 4.2 فوتون 11 2.4 جرت أوتو 8 1.8 جينباي 7 1.6 أخرى 3 0.7

المصدر: المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات إعداد – المال