تراخيص السيارت «الملاكي» تتراجع 32% خلال يوليو الماضي

تراجعت أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر خلال يوليو الماضى بنسبة %32.8 لتسجل 7 آلاف و736 مركبة، مقابل 11 ألف و513 مركبة فى مختلف وحدات المرور فى الشهر ذاته من العام السابق.

وبحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات التى حصلت «المال» على نسخه منها فإن العلامة الكورية «هيونداي» حسمت صدارة تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر بعد تمكنها من تسجيل 789 مركبة خلال الشهر الماضى.

وتمكنت «شيري» من انتزاع المرتبة الثانية بترخيص 684 سيارة، تلتها «نيسان» و«كيا» فى المركز الثالث بنحو 537 وحدة لكل منهما.

وحلت «رينو» فى المرتبة الرابعة بإجمالى 435 مركبة، تلتها «سوزوكي» فى المركز الخامس بواقع 417 مركبة.

واقتنصت «تويوتا» المرتبة السادسة مسجلة نحو 407 مركبات، أعقبتها «إم جي» سابعًا بنحو 387 وحدة.

وظهرت «بى واى دي» فى المركز الثامن بترخيص 371 سيارة، تلتها «سكودا» تاسعًا بإجمالى 345 سيارة.

وتراجعت «فولكس فاجن» للمرتبة العاشرة بقائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مصر، مسجلة نحو 312 مركبة فى مختلف وحدات المرور، تلتها «مرسيدس» فى المركز الحادى عشر بواقع 299 مركبة.

وجاءت «بى إم دابليو» فى المرتبة الثانية عشر بترخيص 261 مركبة، أعقبتها «ميتسوبيشي» بإجمالى 258 وحدة.

وحصدت «شيفروليه» المرتبة الرابعة عشر مسجلة نحو 255 سيارة، تلتها «سوبارو» فى المركز الخامس عشر بواقع 170 وحدة.

واقتنصت «ستروين» المرتبة السادسة عشر بترخيص 130 مركبة، أعقبتها «بيجو» فى المركز السابع عشر بنحو 125 وحدة.

وحصدت «أوبل» المرتبة الثامنة عشر بإجمالى 123 سيارة، تلتها «هوندا» فى المركز التاسع عشر بنحو 102 وحدة.

وجاءت «أودي» فى المرتبة العشرين بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات مسجلة نحو 89 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال يوليو الماضى.

السيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال أول 7 أشهر من العام الحالى

الترتيب العلامة التجارية يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو الإجمالي 1 شيري 648 628 1065 681 1140 536 684 5382 2 نيسان 315 350 716 797 1152 646 537 4513 3 سوزوكي 597 456 457 329 506 434 417 3196 4 مرسيدس 675 463 599 280 419 314 299 3049 5 رينو 406 220 215 292 715 568 435 2851 6 BYD 379 320 525 292 527 393 371 2807 7 كيا 326 326 484 287 446 517 537 2923 8 هيونداي 458 236 399 234 298 447 789 2861 9 سكودا 156 359 457 220 272 332 345 2141 10 إم جي 298 312 485 176 208 257 387 2123 11 تويوتا 128 167 317 314 342 277 407 1952

الترتيب العلامة التجارية يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو الإجمالى 12 فولكس فاجن 210 219 183 121 253 330 312 1628 13 شيفروليه 193 122 167 128 266 257 255 1388 14 بى إم دابليو 70 118 189 126 333 224 261 1321 15 ميتسوبيشي 49 89 128 152 263 191 258 1130 16 ستروين 137 205 298 104 102 41 130 1017 17 أودي 132 152 170 56 114 148 89 861 18 أوبل 89 95 123 68 164 89 123 751 19 بيجو 65 77 63 49 77 97 125 553 20 رينج روفر 47 59 79 97 79 82 49 492 21 سيات 89 79 112 55 59 31 48 473 22 فيات 48 74 157 35 40 33 82 469

«مرسيدس» تحتفظ بقمة «الفاخرة.. و«بى إم دابليو» ترفع حصتها إلى %32

احتفظت العلامة الألمانية «مرسيدس» بصدارة قوائم تراخيص السيارات الفاخرة فى مصر خلال يوليو الماضي، بعد استحواذها على الحصة السوقية الكبرى بنسبة بلغت %37 مسجلة نحو 299 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات جاءت «بى إم دابليو» فى المركز الثانى بعد تمكنها من رفع حصتها السوقية إلى %32.2 بإجمالى 261 سيارة.

وجاءت «أودي» فى المرتبة الثالثة بعد اقتناصها حصة %11 بواقع 89 مركبة، تلتها «رينج روفر» رابعًا بنسبة %6 بنحو 49 مركبة.

واقتنصت «كوبرا» المرتبة الخامسة مستحوذة على حصة %3.6 بترخيص 29 سيارة، أعقبتها «DS» الفرنسية فى المركز السادس بنسبة %3 بواقع 25 مركبة.

وحلت «بورش» فى المرتبة السابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة فى مصر مستحوذة على حصة قدرها %2.61 بواقع 21 مركبة.

وظهرت العلامة السويدية «فولفو» فى المركز الثامن بقائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة فى مصر خلال يوليو الماضى مستحوذة على حصة قدرها %1.7 مسجلة نحو 14 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

بينما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة %2.9 على ماركات السيارات الفاخرة الأخرى وهى «ألفا روميو – جاكوار – مازراتى – لامبورجينى – بنتلى – رولزرويس – GMC» مسجلة نحو 24 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال يوليو الماضى.

ويشار إلى أن إجمالى عدد السيارات «الفاخرة» المرخصة فى مصر نحو 811 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

قال منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية فى تصريحات سابقة إن الفترة الماضية شهدت قيام مجموعة من المستوردين والتجار بجلب كميات كبيرة منها الطرازات المستوردة بنظام «الأفراد» ومن أبرزها «مرسيدس، وأودي، ورينج روفر، وبورش، وغيرها»، مما ساهم فى زيادة الكميات المعروضة والمبيعة منها، موضحا أن فئة السيارات الفاخرة لم تتأثر بالأزمات التى انتابت القطاع والتى تتمثل فى ارتفاع الأسعار والتكلفة جراء تراجع قيمة العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية.

وأشار إلى أن النسبة الأكبر من تجار ومستوردى السيارات يقبلون على جلب طرازات «مرسيدس» نظرًا لزيادة فرص بيعها وتسويقها محليًا، وذلك بفضل تطبيق سياسة «الضمان الدولى» المعتمدة من قبل الشركة الأم التى تلزم جميع موزعيها فى مختلف أنحاء العالم بتقديم كافة خدمات الضمان وتوفير قطع الغيار لعملائها دون تمييز، قائلًا إن أى عميل يقوم بشراء سيارة مرسيدس سواء من موزع معتمد أو مستورد يستفاد بجميع حقوق الضمان داخل مراكز الصيانة المعتمدة.

«الفاخرة» الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال يوليو الماضى

العلامة التجارية عدد السيارات المرخصة الحصة السوقية% مرسيدس 299 37 بى إم دابليو 261 32.2 أودي 89 11 رينج روفر 49 6 كوبرا 29 3.6 DS 25 3 بورش 21 2.6 فولفو 14 1.7 ميني 6 0.7 أخرى 18 2.2 الإجمالى 811 100

فى شهر قيد 8.6 ألف سيارة «بنزين – غاز طبيعى»

بلغ إجمالى المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود المزدوج «بنزين/ غاز طبيعي» خلال يوليو الماضى نحو 8 آلاف و671 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات أن أعداد السيارات الكهربائية المرخصة فى مختلف وحدات المرور بلغت 145 سيارة، ، مقابل 58 مركبة عاملة بالغاز الطبيعى فقط.

وقدرت أعداد السيارات المرخصة بأنظمة تشغيل الوقود «بنزين» نحو 279 ألفًا و986 سيارة، فيما بلغ إجمالى المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود «السولار» نحو 89 ألفًا و451 سيارة، مقابل 4 مركبات من الفئات الاقتصادية العاملة بالوقود المزدوج «السولار / غاز طبيعي».

وسجلت أعدد المركبات المستعملة المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 356 ألفًا و804 مركبات.

فى حين قدرت أعداد المركبات الجديدة «الزيرو» بمختلف فئاتها «الملاكي، والأتوبيسات، والشاحنات» بنحو 18 ألف و586 مركبة خلال الشهر الماضى.

تسجيل 145 مركبة كهربائية بوحدات المرور

بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب الكهربائية المرخصة فى مصر خلال يوليو الماضى 145 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وبحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات تصدرت العلامة الألمانية «فولكس فاجن» قوائم تراخيص السيارات الكهربائية بعد تمكنها من تسجيل 57 وحدة خلال الشهر الماضى، تلتها «سوزوكي» ثانيًا بإجمالى 13 مركبة.

وجاءت «بى واى دي» فى المركز الثالث بترخيص 12 سيارة، أعقبتها «بى إم دابليو» رابعًا بنحو 10 مركبات، ثم «مرسيدس» بواقع 7 وحدات.

وحلت «فوتون» الصينية فى المرتبة السادسة مسجلة نحو 6 سيارات، تلتها «دونج فينج DFM» سابعًا بإجمالى 5 مركبات.

ورصدت «المال» ترتيب الطرازات الكهربائية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال الشهر الماضى و جاءت «فولكس فاجن ID4» فى المقدمة بإجمالى 15 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وتمركزت «فولكس فاجن id4. Crozz» و«ID6» فى المرتبة الثانية بعد تمكنها من تسجيل 10 سيارات لكل منهما، أعقبتهما «سوزوكى فان» ثالثًا بواقع 7 مركبات.

واحتلت «فولكس فاجن ID.6» و«ID.6 CROZZ» المركز الرابع بترخيص 6 سيارات لكل منهما، تلتهما «بى إم دابليو I3» و«دونج فينج DFM E70 PRO» خامسًا مسجلتان نحو 5 مركبات لكل منهما.

وظهرت «فولكس فاجن جولف» و«بى واى دى yuan» فى المرتبة السادسة بقائمة الطرازات الكهربائية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال الشهر الماضى مسجلتان نحو 4 مركبات لكل منهما فى مختلف وحدات المرور.

%62 قطاع «الميكروباص» يهبط

تراجعت أعداد مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» المرخصة فى مصر خلال يوليو الماضى بنسبة %62.5 لتسجل 163 وحدة فى مختلف وحدات المرور، مقابل 435 فى الشهر ذاته من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات استحوذت العلامة الصينية «كينج لونج» على الحصة السوقية الكبرى من تراخيص مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» خلال الشهر الماضى بنسبة بلغت %40.5 بعد تسجيل 66 مركبة.

فى المقابل صعدت «تويوتا» للمرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لمركبات «الميكروباص» مستحوذة على حصة قدرها %29 بنحو 47 ميكروباص، فيما تراجعت «جولدن دراجون» للمركز الثالث بنسبة %16.5 بواقع 27 مركبة.

وحصدت «زميكس» المرتبة الرابعة بحصة قدرها %8.6 بإجمالى نحو 14 مركبة، أعقبتها «فوتون» فى المركز الخامس بنسبة %2.4 بواقع 4 وحدات.

بينما توزعت باقى الحصص البالغة نحو %3 مسجلة نحو 5 مركبات على الماركات التجارية الأخرى هى «جوى لونج – جينباى – فهد» المطروحة فى السوق المحلية.

فى سياق متصل قال بيشوى عماد مدير أعمال التطوير فى شركة «فوتون مصر» فى تصريحات سابقة إن تباطؤ إجراءات فتح الاعتمادات المستندية وضعف التمويل من قبل البنوك بغرض جلب الشحنات من الخارج قد تسبب فى عدم قدرة الوكلاء على استيراد المركبات كاملة الصنع منذ فبراير 2022، مضيفًا أن المصنعين المحليين لم يتمكنوا أيضًا من جلب شحنات مكونات الإنتاج مما انعكس سلبًا على انخفاض الطاقة الإنتاجية بالمصانع ونقص الكميات المعروضة محليًا.

وأشار إلى أن سوق الميكروباص يشهد حالة من التخبط الشديد جراء نقص الكميات المعروضة محليًا والارتفاعات السعرية التى تقرها الشركات المحلية نتيجة ارتفاع التكلفة الأمر الذى انعكس سلبًا على تراجع الطلب من قبل المستهلكين وانخفاض المبيعات بشكل حاد خلال الفترة الماضية.

«الميكروباص» الأكثر ترخيصًا فى مصر