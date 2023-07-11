تراخيص السيارات الملاكى تتراجع 63% بالنصف الأول من 2023

تراجعت تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال النصف الأول من العام الحالى، بنسبة %63 لتسجل 41 ألفًا و417 مركبة، مقابل 113 ألفًا و224 فى الفترة المقابلة من 2022.

وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، حصلت «المال» على نسخة منه، احتفظت «شيرى» بصدارة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب، بعدما تمكنت من تسجيل 4 آلاف و698 وحدة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضى.

وجاءت «نيسان» فى المركز الثانى بترخيص 3 آلاف و976 سيارة، تلتها «سوزكى» ثالثًا بواقع 2779 مركبة، أعقبتها «مرسيدس» بنحو 2750 مركبة.

بينما حصدت «BYD» المرتبة الخامسة بإجمالى 2436 سيارة، فيما صعدت «رينو» للمركز السادس بواقع 2416، وحلت «كيا» سابعًا، مسجلة نحو 2386 مركبة، أعقبتها «هيونداى» ثامنًا 2072، تلتها «سكودا» بـ1796 وحدة.

واقتنصت «إم جى» المركز العاشر بترخيص 1736 سيارة، أعقبتها «تويوتا» بنحو 1545 مركبة، ثم «فولكس فاجن» بإجمالى 1316 وحدة.

وجاءت «شيفروليه» فى المرتبة الثالثة عشرة بعدما سجلت 1133 سيارة، فيما صعدت «بى إم دابليو» للمركز الرابع عشر بترخيص 1060 مركبة، أعقبتها «ستروين» بواقع 887 وحدة.

وحافظت «ميتسوبيشى» على المرتبة السادسة عشرة، مسجلة نحو 872 مركبة، تلتها «أودى» بنحو 772 سيارة، ثم «أوبل» بـ628 وحدة.

وظهرت «رينج روفر» فى المركز التاسع عشر بترخيص 443 سيارة، أعقبتها «بيجو» بإجمالى 428 مركبة، تلتها «سيات» بواقع 425 وحدة.

وتمركزت «فيات» فى المرتبة الثانية والعشرين بقائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مصر خلال النصف الأول من العام الحالى، مسجلة نحو 387 مركبة فى مختلف وحدات المرور.