تراجع 56.5% في أرباح «الشرق الأوسط لصناعة الزجاج» خلال 2022 إلى 75.9 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاح القوائم المالية المجمعة، والمستقلة عن عام 2022.

وتراجعت أرباح الشرق الأوسط لصناعة الزجاج المجمعة، بنحو 56.5%، لتسجل 75.93 مليون جنيه عام 2022، مقابل 174.55 مليون جنيه، خلال 2021.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ، نمو إجمالي الإيرادات، بنحو 55%، إلي 2.76 مليار جنيه، خلال عام 2022، مقابل 1.78 مليارات جنيه خلال 2021.

وحققت الشرق الأوسط لصناعة الزجاج نموا في مجمل الربح بنحو 79%، لتسجل 891.2 مليون جنيه، مقابل 496.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وأشارت الشرق الأوسط لصناعة الزجاج إلي تمكنها من تحقيق نموا في المبيعات بنحو 55%، رغم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج تحقيق صافي ربح بقيمة 11.08 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 68.85 مليون جنيه خلال 2021.