تراجع 500 جنيه في الطن .. أسعار الأعلاف اليوم الخميس 4-5-2023

انخفضت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الخميس 4-5 -2023 بقيمة 500 جنيها وتأرجح سعر طن العلف المخصص لتسمين الدواجن بين 28000 جنيها و 29000 جنيها وعلف الماشية 19500 ألف جنيه للطن وأعلاف البط ودواجن البيض 25000 جنيها إلي 27000 في ظل استمرار ارتفاع اسعار الاعلاف والخامات العلفية .

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت17500 بدلا من 18000 جنيه وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أسعار الأعلاف اليوم

وأفاد التجار أن سعر الذرة الأوكراني والأمريكي والبلغاري والصربي والروماني سجلت15500 جنيها بدلا من 16000 جنيها والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 18100 جنيه بدلا من 18600 جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأفاد التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 41000 جنيه للأنواع المحلية و بروتين 46 % سجل 42000 جنيها للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف و800 جنيه والجلوتوفيد المحلي سجل 17000 بدلا من 18000 جنيها والردة 12300جنيه للطن .

ونوه التجار إلي أن سعر طن الجلوتين المستورد بروتين 60% سجل 50000 جنيها للمستورد و 49700 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 12300 جنيها ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 16 ألف جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

وكشف التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيها للطن الواحد والمحلية 34000 وقشر الصويا 13500جنيها وكسر الصويا 20000 جنيها للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 19100 جنيها والذرة البيضاء المحلية 18900.

واكد التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التباين خلال الفترة الماضية بسبب الشحية في الاسواق و تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وقال التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن علي الاقل .

أسعار الأعلاف

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف والخامات ترتبط مع زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وانخفض سعر طن العلف بواقع 500 جنيها .

وأشار السيد أنه برغم تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 28500جنيه إلي 30200 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة و بحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وقال السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .