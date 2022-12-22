تراجع 500 جنيها للطن في 8 شركات.. أسعار الأعلاف اليوم الخميس 22-12-2022

انخفضت أسعار الأعلاف اليوم الخميس 22-12-2022 ، بقيمة 500 جنيها ،و تراوح طن علف التسمين الداجني لبعض الشركات بين 21000إلى 22300 جنيها – تسليم ارض المصنع- طبقا لعدد من التجار في الاسواق مؤكدين أن الاسعار تختلف من مصنع لآخر بحسب الجودة و نسبة البروتين .

وأكد التجار أن الشركات التي قامت بتخفيض أسعار الأعلاف هي فيدميكس والماهر وبلادي والنور الذهبي ورابح والممتاز والنخبة وبي تي

وأوضح التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 22300 جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

ومن المعلوم أن سعر طن مركزات التسمين والبياض ارتفعت بقيمة 500 جنيها- مؤخرا – لتسجل 27500 جنيها للطن بروتين 45% ويبلغ طن الذرة المستوردة في ميناء الوصول 14600 جنيه ،وكسب الصويا بروتين 44% نحو 33 ألف جنيه.

وأضاف التجار أن سعر أعلاف نامي 21 سجل 21500 جنيها ،وناهي 19 % سجل 21450جنيها ،وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 21300 جنيها .

ومن الجدير بالذكر أن طن الذرة الأرجنتيني والبرازيلي يسجل حاليا 15300جنيها داخل أرض المصنع ، الجيلوتين المستورد 38 ألف و500 جنيه ، الجيلوتين المحلي 38 ألف و300 جنيها، والردة المحلية 8500 جنيها، والجلوتوفيد 8900 جنيها للطن .

أسعار الأعلاف

وقال التجار أن سعر أعلاف البياض الداجنة لبعض الشركات الأخري يتراوح بين 20200جنيها إلى 21000 جنيها،وعلف البط تراوح من 20500 جنيها للطن ،إلي 21350 جنيها .

وأكد التجار أن علف أمهات الدواجن سجل 17400 جنيه،واعلاف الماشية 19350 جنيه إلى 20 ألف و250 جنيها .

وأشار التجار إلي أن أسعار أعلاف الماشية لغرض التسمين لبعض الشركات الأخري ،تراوحت بين 19 ألف جنيه إلى 20 ألف واعلاف الرومي 23150 جنيه إلى 23050 جنيها .

أسعار الأعلاف في الأسواق

يذكر أن سعر طن العلف لبعض الشركات ارتفع في الفترة الماضية الي 26000 جنيها للطن المخصصة للرومي ، نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج وسجل طن قشر فول الصويا 8300 جنيه، والردة دي جي الأمريكية 16100 جنيها .

وأفاد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك تراجع في سعر طن الأعلاف للدواجن مع تحسن معروض الخامات المستوردة بينما انخفضت اسعار علف الماشية والارانب بنسب مختلفة .

وأوضح السيد أن أسباب جنون أسعار العلف خلال الفترة الماضية هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميا،والتي يتم تدبيرها بسعر الدولار ،وبالتالي ارتفاع الأسعار مشير ا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.

ولفت السيد إلي أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الاسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف