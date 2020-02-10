تراجع 5 جنيهات في العباد.. أسعار زيوت الطعام في الأسواق اليوم الاثنين 10-2-2020

شهدت أسعار زيوت الطعام في الأسواق اليوم الإثنين 10-2-2020، تراجعا ملحوظا.

وانخفض سعر لتر العباد بنحو 5 جنيهات دفعة واحدة، بينما تراجع سعر لتر الذرة بنحو 1 جنيه.

وأكد تجار لـ”المال” خلال رصد أسعار زيوت الطعام في الأسواق اليوم الاثنين 10-2-2020 ، أن سبب الانخفاضات هو عروض قامت بها الشركات المنتجة لتحريك المبيعات .

وتراوحت أسعار زيوت الطعام في الأسواق اليوم ما بين 17 إلى 24 جنيهًا زنة 1 لتر و900 و750 جرام، وذلك خلال رصد “المال” بورصة أسعار زيوت الطعام في المحال التجارية .

وقال زكريا عبد الستار ، تاجر سلع غذائية في القاهرة ، إن الأنواع الخمسة المطروحة في الأسواق هي كريستال ذرة ، وعباد ، وسندباد خليط ، وقلية خليط ، وحلوة خليط ، وذلك بأوزان 1 لتر .

وأضاف عبد الستار أن أكثر الأنواع رواجاً بين المستهلكين هي الذرة ، وحلوة خليط .

التموين تطرح 6 أنواع من زيت الطعام

بينما تقوم أيضَا وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بطرح 6 أنواع من زيوت الطعام أوزان وأنواع مختلفة بين محلية ومستوردة من أوكرانيا، وذلك على البطاقات التموينية.

وتنوعت الأصناف المطروحة بين خليط وعباد وذرة وبذرة قطن بأوزان 1 لتر و900 جرام و750 جرام، بأسعار تبدأ من 18.75 إلى 20 جنيهًا، وذلك في فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام والنيل والإسكندرية.

وقال أحمد محمود ، مدير أحد فروع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية لـ”المال” يتم طرح عدد من زيوت العباد، هي الأسرة ، وحورس ، واليشمك ، زنة 1 لتر ، وبلانك الأوكراني زنة 900 جرام .

وـضاف محمود أن زيوت الذرة المطروحة هي سلايت زنة 750 جرام ، وبذرة القطن الكرنك 750 جرام .