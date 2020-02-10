تراجع 5 جنيهات في العباد.. أسعار زيوت الطعام في الأسواق اليوم الاثنين 10-2-2020

شهدت أسعار زيوت الطعام في الأسواق اليوم الإثنين 10-2-2020، تراجعا ملحوظا.
وانخفض سعر لتر العباد بنحو 5 جنيهات دفعة واحدة، بينما تراجع سعر لتر الذرة بنحو 1 جنيه.
وأكد تجار لـ”المال” خلال رصد أسعار زيوت الطعام في الأسواق اليوم الاثنين 10-2-2020 ، أن سبب الانخفاضات هو عروض قامت بها الشركات المنتجة لتحريك المبيعات .
وتراوحت أسعار زيوت الطعام في الأسواق اليوم ما بين 17 إلى 24 جنيهًا زنة 1 لتر و900 و750 جرام، وذلك خلال رصد “المال” بورصة أسعار زيوت الطعام في المحال التجارية .
وقال زكريا عبد الستار ، تاجر سلع غذائية في القاهرة ، إن الأنواع الخمسة المطروحة في الأسواق هي كريستال ذرة ، وعباد ، وسندباد خليط ، وقلية خليط ، وحلوة خليط ، وذلك بأوزان 1 لتر .
وأضاف عبد الستار أن أكثر الأنواع رواجاً بين المستهلكين هي الذرة ، وحلوة خليط .
التموين تطرح 6 أنواع من زيت الطعام
بينما تقوم أيضَا وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بطرح 6 أنواع من زيوت الطعام أوزان وأنواع مختلفة بين محلية ومستوردة من أوكرانيا، وذلك على البطاقات التموينية.
وتنوعت الأصناف المطروحة بين خليط وعباد وذرة وبذرة قطن بأوزان 1 لتر و900 جرام و750 جرام، بأسعار تبدأ من 18.75 إلى 20 جنيهًا، وذلك في فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام والنيل والإسكندرية.
وقال أحمد محمود ، مدير أحد فروع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية لـ”المال” يتم طرح عدد من زيوت العباد، هي الأسرة ، وحورس ، واليشمك ، زنة 1 لتر ، وبلانك الأوكراني زنة 900 جرام .
وـضاف محمود أن زيوت الذرة المطروحة هي سلايت زنة 750 جرام ، وبذرة القطن الكرنك 750 جرام .
|النوع
|الوزن
|السعر
|كريستال ذرة
|1لتر
|24
|كريستال عباد
|1لتر
|20
|سندباد خليط
|1لتر
|20.5
|قلية خليط
|1لتر
|17
|حلوة خليط
|1لتر
|17
|الاسرة عباد
|1لتر
|20
|حورس عباد
|1لتر
|20
|اليشمك عباد
|1لتر
|18.75
|بلانك أوكراني
|900جرام
|19.5
|سلايت ذرة
|750جرام
|18.75
|الكرنك ذرة
|750جرام
|19