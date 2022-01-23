تراجع 4 من الأسهم الخليجية في ختام تعاملات الأحد بقيادة المؤشر السعودي

تباين أداء الأسهم الخليجية في ختام تعاملات الأحد، وتراجعت 4 أسواق خليجية مع تعرض الأسهم الكبرى لعمليات جني أرباح وهبوط النفط مجدداً وسيطرة الخسائر على أداء الأسواق العالمية، تزامنا مع اتجاه الأنظار إلى التطورات بشأن رفع الفائدة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية لدى الفيدرالي الأمريكي.

أداء الأسهم الخليجية

بعد ارتفاعات دامت لعشر جلسات متتالية، تراجع المؤشر العام «تاسي» 1.23% ليصل إلى 12140 نقطة مع تراجع سهم المراعي 2.4% بعد إعلانها عن تراجع بأرباحها للربع الرابع من العام الماضي 15%، بالإضافة إلى تراجع سهم أرامكو السعودية 0.95%، كما تراجع سهم عملاق البتروكيماويات سابك بأكثر من 1.11% للجلسة الثاني على التوالي تزامناً مع هبوط أسعار البترول.

وقال محمد مهدي عبدالنبي مستشار التداول بأسواق المال إن تعرض السوق السعودية لعمليات جني أرباح من الناحية الفنية هو منطقي وذلك بعد ارتفاعات دامت لعشر جلسات متتالية ووصوله لمستوى قياسي.

وأشار إلى أن التراجعات القوية التي شهدتها الأسواق العالمية بنهاية الأسبوع الماضي واقتراب الداو جونز لمستوى 34 ألف نقطة، وهو المستوى الفني المهم الذي إذا تم التخلي عنه وسط سيطرة العمليات البيعية قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية لدى المركزي الأمريكي لحسم رفع الفائدة من عدمه فسيدفع أسواق المنطقة للتراجع.

وأكد أن أي تصريحات رسمية بخصوص الفائدة وزيادتها قبل منتصف العام سيكون لها آثار سلبية على أغلب الأصول ذات المخاطرة العالية كالأسهم والعملات الرقمية.

الكويت

وتراجع المؤشر الأول للبورصة الكويتية 0.16 % ليصل إلى مستوى 8015.27 نقطة بفعل تراجع سهم ساحل 3.5%، واستمرار نزول سهم مشاريع 2.4% وسهم أرزان 2.22%.

قطر

وتراجع أيضاً مؤشر بورصة قطر 0.19% وذلك بعد أن بلغ مستوى 12488 نقطة بفعل هبوط سهم دلالة القابضة 2%، وسهم إزدان القابضة 1.88%، وسهم الإجارة 1.85%، واستثمار القابضة 1.3%.

مسقط

ونزل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.27% تزامناً مع تراجع سهم فولتامب للطاقة 7.07% والصفاء للأغذية 6.25% ومسقط للتمويل 3.33% والمتحدة للتمويل 1.7%.

البحرين

وفي المقابل، ارتفع مؤشر بورصة البحرين 0.11% مع ارتفاع سهم البحرين لتصليح السفن 2.7% وسهم ألبا 0.59% والاتصالات البحرينية – بتلكو 0.34%.