تراجع 3 مؤشرات خليجية الخميس بفعل عمليات جني الأرباح

دفعت عمليات جني الأرباح السريع 3 مؤشرات لبورصات الخليج للتراجع في نهاية تعاملات اليوم الخميس، فيما قادت الأسهم الكبرى بورصتي قطر ومسقط للصعود.

انتعاش عمليات جني الأرباح

وفي السعودية، تراجع المؤشر للسوق المالية «تاسي» بنسبة 0.62%، خاسراً نحو 69.93 نقطة، بالغاً 11299.45 نقطة مع تراجع سهم اتحاد اتصالات بـ0.3% ومصرف الراجحي بـ0.4%، إضافة لانخفاض سهم سابك 0.5%.

ويرى محللون أن أداء السوق السعودي اليوم تأثر بعودة عمليات جني الأرباح سريعاً بعد جلستين من الارتفاع متزامناً ذلك مع تراجع أسعار النفط.

وبجانب هذا، يؤكد أداء بورصات الخليج مع نهاية الأسبوع مدى الصلابة التي تحملها الشركات القيادية المدرجة بها والتي جذبت بالفعل مستثمرين جدداً الفترة الماضية، لا سيما مع الطروحات الحكومية القوية.



وبنهاية جلسة اليوم، واصل مؤشر بورصة الكويت العام تراجعه بـ0.19% ليصل إلى 7719.97 نقطة مع هبوط سهم مركز سلطان 3.5%، وتراجع سهم أجيليتي 0.3%، وسهم بنك الكويت الوطني 0.1% ونزل أيضاً سهم الاستثمارات الوطنية بـ0.86%.



وعاد المؤشر العام للبورصة البحرينية للتراجع بـ0.72%، ليصل إلى 1779.23 نقطة، مع تراجع سهم المصرف الخليجي التجاري 9.6%، والأهلي المتحد- البحرين 1.5%، وسهم البركة المصرفية 1.15%.

وتشير تداولات بورصتي الكويت والبحرين إلى استكمال العمليات التصحيحية التي بدأت مطلع الأسبوع والتي قد تنتهي مع بداية تداولات الأسبوع القادم.



وفي المقابل، واصل مؤشر سوق مسقط المالي الارتفاع بـ0.29% ليبلغ مستوى 4118.22 نقطة مع ارتفاع سهم مسقط للتمويل 3.6%، والشرقية للاستثمار 3.5%، وريسوت للأسمنت 2.5%.



وعاد مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية للصعود طفيفاً بـ0.01%، ليصل إلى 11790.98 نقطة، رابحاً 0.97 نقطة، مع ارتفاع سهم مصرف الريان 1.5%، والملاحة 0.8%، إضافة لارتفاع سهم المتحدة للتنمية 0.2%.