تراجع 200 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

تواصل أسعار العليقة “الأعلاف” التراجع في الأسواق مع انخفاض مستلزمات الإنتاج الزراعي مثل الذرة، وسجل الطن تراجعًا بقيمة 200 جنيه، وسجل طن علف البادي بروتين 21% للعجول الصغيرة 15550 جنيهًا، طبقًا لعدد من المتعاملين في الأسواق.

وكشف التجار أن سعر طن علف المواشي تسمين 16% نحو 12150 جنيهًا، وعلف بروتين 14% سجل 11800 جنيه.

أسعار العليقة

وأكد التجار أن سعر العلف تسمين متكامل 11% للماشية سجل 9300 جنيه، وعلف مخلوط 16% سجل 12500 جنيه، وعلف حلاب 19% بـ15700 جنيه للطن.

وأفاد التجار بأن سعر علف الأرانب تسمين 18% سجل 13600 جنيه، وعلف أرانب 20% سجل 13800 جنيه، وعلف أغنام 16% سجل 12250 جنيهًا.

أسعار العليقة اليوم

في سياق متصل تراوح سعر طن العلف الداجني بين 19350 جنيهًا إلى 19800 جنيه لعلف التسمين.

وينظم معهد الإنتاج الحيواني دورة تدريبية بعنوان استخدام البدائل العلفية في علائق الحيوانات المزرعية مجترات أسماك ودواجن، في الفترة من 1 يناير 2022 إلى 3 يناير 2023.

في هذا السياق قال الدكتور علاء الطحان، مدير معهد الإنتاج الحيواني، إن هذه الدورة سوف تتناول عدة محاور هي: تحسين القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية باستخدام المعاملات البيولوجية، وتتناول استخدام المخلفات الزراعية في تغذية الحيوان وطرق تحسين القيمة الغذائية للأعلاف الخشنة واستخدام المخلفات الزراعية في تغذية النعام.

أسعار الأعلاف

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة استخدام تصنيع السيلاج من محصول الذرة الشامية وإضافات الأعلاف وعلاقتها بزيادة الإنتاج.

ومن أهم المحاور في هذه الدورة استخدام البدائل العلفية في تغذية الأسماك واستخدام البدائل العلفية والإضافات غير التقليدية المستخدمة في علائق حيوانات المزرعة واستخدام البدائل العلفية في تغذية الدواجن وتكوين علائق اقتصادية.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة تتم بحضور الدكتور أحمد عبد الخالق، وكيل معهد الإنتاج الحيواني للإرشاد والتدريب، وبحضور الدكتور أيمن عبد المحسن رئيس قسم استخدام المخلفات بالمعهد، ومنسق التدريب الدكتورة همت عبد العال.