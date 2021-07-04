تراجع ورق العنب.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 4-7-2021

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 4-7-2021 وتراوحت اسعار الطماطم بين جنيهين إلى 3.5جنيه في التحزئة ،والكنتالوب ،والباذنجان الرومي من 3.5إلي 5جنيهات ، كما توازنت اسعار الليمون والفلفل الألوان ،والتفاح ، الجزر ، البطاطس ،وسجل ورق العنب 15جنيها الكيلو بدلا من 20جنيها .

وأكد التجار أن سعر الخيار البلدي تراوح بين 4إلي8جنيهات، والخيار الصوب 8،والقلقاس 7جنيهات،والبامية من 10إلي 16جنيها حسب الجودة ،والبصل الأحمر،والذهبي 3.5 جنيه ،والكوسة 7جنيهات ،والبامية الحمراء 16جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر البصل الأبيض سجل من جنيه ونصف 2.5 جنيه للكيلو ،والبطاطس من 5إلي 7جنيهات،والملوخية من 6إلي 8جنيهات للكيلو،والفلفل الرومي 5جنيهات إلى6جنيهات ،والثوم الأبيض 25إلي 30جنيها ،الثوم الاحمر 40جنيها .

وإضاف التجار أن سعر كيلو الليمون تراوح بين 10جنيهات إلى 20جنيها،الفلفل الألوان 8إلي 16 جنيها ،الفاصوليا 6.5 جنيه،ورق العنب15إلي 20جنيها.

وأوضح التجار أن الباذنجان الرومي ب4جنيهات ،والبصل الأحمر،والابيض 4جنيهات،والفول الأخضر 6جنيهات،والقلقاس7جنيهات.

وأفاد التجار أن الجزر ب 6.5جنيه للكيلو ،والفلفل الرومي5جنيهات،والفلفل الحامي من 3.5إلي 5، ،والكرنب 6إلي8جنيهات للواحدة .

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الأبيض ب4جنيهات ،والباذنجان الملون 4جنيهات،والباذنجان العروس الأسود4جنيهات ،والخس الكابوتشا 3.5جنيه للواحدة،والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

اسعار الخضروات والفاكهة

الفلفل الالوان/البامية :10إلي16جنيها

البصل :4جنيهات

الطماطم :3.5جنيه

البطاطس :7جنيهات

الثوم :25جنيها

الكوسة :7جنيهات

الفاصوليا:6.5جنيه

الباذنجان الابيض: 4جنيهات

الباذنجان الرومي: 4جنيهات

الليمون: 10إلي20جنيها

الفلفل الرومي: 5جنيهات

الفلفل الحامي: 5جنيهات

ملوخية بلدى:6جنيهات

كرنب: 8جنيهات للواحدة

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 3.5جنيه للواحدة

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

العنب الاحمر / الاخضر: 12جنيها

الكنتالوب:5جنيهات

البرقوق:30جنيها

البرتقال الصيفي:4جنيهات

التفاح المستورد :18إلي 40جنيها

الخوخ :20جنيها

الكمثري :40جنيها

الافوكادو :40جنيها

البطيخ :20جنيها للواحدة

التفاح البلدي :15جنيها

المانجو :10إلي 25جنيها

اسعار الخضروات في سوق العبور

و تأرجحت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الاثنين ، وتراوح قفص الطماطم وزن 20كجم من 25جنيهاإلي 40جنيها،والكيلو 125قرش إلى200قرش،والبطاطس من 250قرشا إلى375قرشا.

وسجل الخيار بين 2إلى 4جنيهات ،والجزر “بدون عرش” من225قرش إلى 300قرش،والباذنجان الرومي من 150قرشاإلى200قرش،والباذنجان العروس من 200قرش إلى250قرشا.

وتراوح سعر القلقاس 3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 7إلي 15جنيها ،الفاصوليا 4جنيهات،والجوافة 15،والكانتالوب 2إلي 3جنيهات، والكوسة 4والفلفل الرومي 4جنيهات،والفلفل الحامي من 3 إلى 4جنيهات.