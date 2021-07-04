تراجع ورق العنب.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 4-7-2021

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 4-7-2021 وتراوحت اسعار الطماطم بين جنيهين إلى 3.5جنيه في التحزئة ،والكنتالوب ،والباذنجان الرومي من 3.5إلي 5جنيهات ، كما توازنت اسعار الليمون والفلفل الألوان ،والتفاح ، الجزر ، البطاطس ،وسجل ورق العنب 15جنيها الكيلو بدلا من 20جنيها .
وأكد التجار أن سعر الخيار البلدي تراوح بين 4إلي8جنيهات، والخيار الصوب 8،والقلقاس 7جنيهات،والبامية من 10إلي 16جنيها حسب الجودة ،والبصل الأحمر،والذهبي 3.5 جنيه ،والكوسة 7جنيهات ،والبامية الحمراء 16جنيها للكيلو.
أسعار الخضروات
وكشف التجار أن سعر البصل الأبيض سجل من جنيه ونصف 2.5 جنيه للكيلو ،والبطاطس من 5إلي 7جنيهات،والملوخية من 6إلي 8جنيهات للكيلو،والفلفل الرومي 5جنيهات إلى6جنيهات ،والثوم الأبيض 25إلي 30جنيها ،الثوم الاحمر 40جنيها .
وإضاف التجار أن سعر كيلو الليمون تراوح بين 10جنيهات إلى 20جنيها،الفلفل الألوان 8إلي 16 جنيها ،الفاصوليا 6.5 جنيه،ورق العنب15إلي 20جنيها.
وأوضح التجار أن الباذنجان الرومي ب4جنيهات ،والبصل الأحمر،والابيض 4جنيهات،والفول الأخضر 6جنيهات،والقلقاس7جنيهات.
وأفاد التجار أن الجزر ب 6.5جنيه للكيلو ،والفلفل الرومي5جنيهات،والفلفل الحامي من 3.5إلي 5، ،والكرنب 6إلي8جنيهات للواحدة .
وذكر التجار أن سعر الباذنجان الأبيض ب4جنيهات ،والباذنجان الملون 4جنيهات،والباذنجان العروس الأسود4جنيهات ،والخس الكابوتشا 3.5جنيه للواحدة،والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.
اسعار الخضروات والفاكهة
الفلفل الالوان/البامية :10إلي16جنيها
البصل :4جنيهات
الطماطم :3.5جنيه
البطاطس :7جنيهات
الثوم :25جنيها
الكوسة :7جنيهات
الفاصوليا:6.5جنيه
الباذنجان الابيض: 4جنيهات
الباذنجان الرومي: 4جنيهات
الليمون: 10إلي20جنيها
الفلفل الرومي: 5جنيهات
الفلفل الحامي: 5جنيهات
ملوخية بلدى:6جنيهات
كرنب: 8جنيهات للواحدة
خس بلدي: جنيهان ونصف
كبوتشا: 3.5جنيه للواحدة
الخضرة: 50 قرشا
الجرجير: نصف جنيه
العنب الاحمر / الاخضر: 12جنيها
الكنتالوب:5جنيهات
البرقوق:30جنيها
البرتقال الصيفي:4جنيهات
التفاح المستورد :18إلي 40جنيها
الخوخ :20جنيها
الكمثري :40جنيها
الافوكادو :40جنيها
البطيخ :20جنيها للواحدة
التفاح البلدي :15جنيها
المانجو :10إلي 25جنيها
اسعار الخضروات في سوق العبور
و تأرجحت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الاثنين ، وتراوح قفص الطماطم وزن 20كجم من 25جنيهاإلي 40جنيها،والكيلو 125قرش إلى200قرش،والبطاطس من 250قرشا إلى375قرشا.
وسجل الخيار بين 2إلى 4جنيهات ،والجزر “بدون عرش” من225قرش إلى 300قرش،والباذنجان الرومي من 150قرشاإلى200قرش،والباذنجان العروس من 200قرش إلى250قرشا.
وتراوح سعر القلقاس 3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 7إلي 15جنيها ،الفاصوليا 4جنيهات،والجوافة 15،والكانتالوب 2إلي 3جنيهات، والكوسة 4والفلفل الرومي 4جنيهات،والفلفل الحامي من 3 إلى 4جنيهات.