تراجع واردات مكونات إنتاج السيارات بنسبة 18.5% أول 9 شهور من 2023

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 18.5% لتسجل 441 مليونًا و985 ألف دولار، مقابل 542 مليونًا و736 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

وأرجع إيهاب أبو العنين، مدير أعمال التطوير في رابطة الصناعات المغذية للسيارات، تراجع واردات مكونات المركبات إلى قيام الشركات المحلية إلى تقليص الكميات المستوردة من الأجزاء المستخدمة في عمليات التصنيع جراء انخفاض المبيعات والتوريدات الموردة لمصانع السيارات.

وأوضح أن أنشطة شركات السيارات ومكوناتها تأثرت بالإجراءات التنظمية لحركة الاستيراد، وضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك بغرض استيراد المركبات كاملة الصنع، والأجزاء المطلوبة في عمليات التصنيع.

يذكر أن مبيعات السيارات المجمعة محليًا سجلت تراجعًا بنسبة 43% مسجلة نحو 26 ألفًا و297 مركبة خلال أول 10 أشهر من العام الحالي، مقارنة بنحو 46 ألفًا و249 سيارة في الفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».