تراجع واردات مصر من مكونات السيارات بنسبة 25.5% أول 5 أشهر من 2023

سجلت قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات خلال أول 5 أشهر من العام الحالى، تراجعًا بنسبة 25.5% لتصل إلى 241 مليونًا و925 ألف دولار، مقابل 325 مليونًا و35 ألفًا فى الفترة المقابلة من العام الماضى.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت قيمة واردات مكونات إنتاج المركبات خلال مايو الماضى، بنسبة 22% لتسجل 53 مليونا و799 ألف دولار، مقارنة بنحو 69 مليونا وألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.

وأرجع إيهاب أبو العنين، مدير أعمال التطوير برابطة الصناعات المغذية للسيارات، تراجع واردات مكونات إنتاج المركبات إلى القيود المفروضة على الاستيراد وضعف التمويلات الممنوحة من قِبل البنوك منذ فبراير 2022؛ مما انعكس سلبًا على تراجع أعداد الشحنات الواردة من الخارج.

وأضاف «أبو العنين» أن العديد من مصنعي السيارات ومكوناتها اضطروا لتخفيض الطاقة الإنتاجية بنسب تصل إلى 70% بالتزامن مع قرب نفاذ المخزون لديهم، بالإضافة إلى عدم تمكهم من التعاقد على استيراد شحنات جديدة خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن هناك بعض شركات الصناعات المغذية توقفت عن الإنتاج بشكل مؤقت بهدف تجنب الخسائر المالية الفادحة جراء تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع وانخفاض المبيعات بشكل حاد.