محافظ بورسعيد يوضح أسباب تراجع واردات المنطقة الحرة

أرجع محافظ بورسعيد أسباب تراجع الواردات إلى الإجراءات الجمركية والأمنية التي تم تطبيقها للحد من عمليات التهريب على مستوى المحافظة

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، انخفاض حجم واردات حاويات المنطقة الحرة من خمسة آلاف حاوية من العام قبل الماضي إلى أكثر من ثلاثة آلاف حاوية نهاية العام الماضي.

وأرجع محافظ بورسعيد أسباب تراجع الواردات إلى الإجراءات الجمركية والأمنية التي تم تطبيقها للحد من عمليات التهريب على مستوى المحافظة والدائرة الجمركية.

جاءت تصريحات المحافظ خلال الاجتماع الدوري مساء اليوم الاثنين لبحث شئون العمل في الجمارك والمنافذ، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، ومحمد سعدة رئيس الغرفة التجارية والقيادات الأمنية وقيادات الضرائب والجمارك والتضامن الاجتماعي والتموين.

ولفت الى ضرورة إحكام الرقابة على بحيرة المنزلة، وبذل أقصى الجهود لسد بعض الثغرات الموجودة بها لمنع تهريب البضائع.

كما قرر المحافظ شن حملات تفتبش ومتابعة على المخازن داخل المدينة، ومخازن التجميع خارج المنافذ الجمركية لمتابعة خط سير البضائع منذ خروجها من الدائرة الجمركية، ومصادرة أي بضاعة لا توجد لها مستندات أو فواتير سواء في البيع أو في رصيد المخازن لدى التجار.

وكانت محافظة بورسعيد قد شهدت بداية الأسبوع الحالي زيارة وزير المالية الدكتور محمد معيط تابع خلالها تطبيق منظومة الشباك الواحد بالمركز الجمركي اللوجستي بقصد إحكام الرقابة على عمليات الإفراج الجمركي عن البضائع الوارده للمدينة ، التقى خلالها المستخلصين، واستمع لمشكلاتهم وطالب بتقرير أسبوعي عن مشكلات تطبيق المنظومة الجمركية الجديدة.