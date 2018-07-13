تراجع واردات الصين من النفط

رويترزأظهرت بيانات -اليوم الجمعة- أن واردات الصين من النفط الخام هبطت في يونيو مقارنة مع الشهر السابق، مع بقاء بعض المصافي المستقلة مغلقة وتقليص البعض العمليات في ظل ضعف هوامش الربح.وبلغ حجم شحنات يونيو 34.52 مليون طن، أو ما يعادل 8.4 مليون برميل يوميا، وفقاً لحسابات رويترز التي استندت إلى بيانا

رويترز

أظهرت بيانات -اليوم الجمعة- أن واردات الصين من النفط الخام هبطت في يونيو مقارنة مع الشهر السابق، مع بقاء بعض المصافي المستقلة مغلقة وتقليص البعض العمليات في ظل ضعف هوامش الربح.

وبلغ حجم شحنات يونيو 34.52 مليون طن، أو ما يعادل 8.4 مليون برميل يوميا، وفقاً لحسابات رويترز التي استندت إلى بيانات من الإدارة العامة للجمارك.

ويقابل هذا 9.2 مليون برميل يوميا في مايو و8.8 مليون برميل يوميًا في يونيو العام الماضي.

وأظهرت البيانات الرسمية، أن واردات النصف الأول من العام ستظل مرتفعة 5.8% على أساس سنوي عند 225 مليون طن.

ووفقًا لحسابات رويترز، ارتفع إجمالي حجم واردات الغاز في يونيو إلى 7.28 مليون طن من 5.57 مليون طن قبل عام.