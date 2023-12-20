تراجع واردات الأسماك من النرويج إلى 89.8 مليون دولار

تراجعت قيمة واردات مصر من منتجات الأسماك من النرويج خلال الـ11 شهرًا الماضية إلى 57.860 ألف طن، بقيمة 89.832 مليون دولار، مقابل 67.644 ألف طن بحوالى 105.571 مليون خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.

تصدير رنجة بنحو 34.801 ألف طن… و1.549 ألف من السلمون

قال أريلد أوكسنيفاد، مدير شئون التنمية والتعاون التجارى لدى السفارة النرويجية بالقاهرة، فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إن جملة ما استوردته مصر من أسماك الرنجة سجل 34.801 ألف طن خلال الفترة ما بين يناير إلى نوفمبر الماضيين، بقيمة 41.728 مليون دولار، مقابل 37.2015 ألف طن فى الفترة المقابلة من العام الماضي، بقيمة 40.492 مليون دولار.

وأضاف أن مصر استوردت 16.195 ألف طن من أسماك الماكريل من بلاده بقيمة 27.393 مليون دولار، مقابل 20.858 ألف طن، بقيمة 34.197 مليون دولار فى فترة المقارنة السابق الحديث عنها.

وتابع “أوكسنيفاد” أن واردات مصر من أسماك السلمون النرويجية تراجعت خلال فترة المقارنة السابق ذكرها إلى 1.549 ألف طن، بقيمة 13.490 مليون دولار مقابل 2.349 ألف طن بنحو 21.900 مليون دولار.

وأشار إلى أن مصر استوردت 112.632 ألف طن من الأسماك من النرويج خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 بقيمة 152.7 مليون دولار.

كان هانى المنشاوي، رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، قدر حجم إنتاج مصر السمكى بقيمة 3.7 مليون طن، مشيرًا إلى أنه عَرَض مقترحًا للتعاون مع الشركات النرويجية يتم بموجبه توريدها خامات رئيسية فى قطاع الأسماك للمصانع المصرية، بهدف الإنتاج المشترك مع التصدير للخارج، والاستفادة من الاتفاقات الدولية بين القاهرة والدول الأخرى فى هذا السياق.

وأكد “المنشاوي” فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أن هذا المقترح حال إتمامه سيساعد على تقليل كمية الواردات المصرية فى القطاع، كما سيرفع معدلات الدخل القومى من خلال القيمة المضافة التى سيخلقها، متابعا أن مصر تحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم فى مجال الاستزراع السمكى.

وأفاد تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية فى وقت سابق بأن مجال الاستزراع السمكى فى مصر شهد تطورًا سريعًا ومذهلًا خلال السنوات السبع الماضية، وهذه الزيادة جعلت مصر تحتل المرتبة الأولى فى أفريقيا والسادسة عالمياً فى الاستزراع السمكى، والمرتبة الثالثة عالميا فى إنتاج أسماك البلطى، الأمر الذى جعل هذا القطاع مساهمًا مهمًا فى ضمان الأمن الغذائى، ونمو الاقتصاد المصرى.

وأظهرت بيانات الزراعة الأمريكية الصادرة العام الماضى زيادة الإنتاج السمكى لمصر بنسبة %17.64 من 1.7 مليون طن فى عام 2016 إلى 2 مليون فى عام 2020.

وكشفت عن نمو حصة الاستزراع السمكى بمصر من 1.37 مليون طن فى 2016 إلى 1.62 مليون فى 2020، بما مثل %81 من الإنتاج السمكى الكلى، محققًا زيادة قدرها %18.2 خلال تلك الفترة، تلاه إنتاج البحيرات الذى استحوذ على %10 ومياه البحار على 54.45 والمياه العذبة بنسبة %3.8 ثم حقول الأرز بنحو %0.8 من الإنتاج السمكى الكلى محليًا.

وأكد التقرير أن استهلاك الأسماك محليًا يتجاوز حجم الإنتاج بمقدار 325 ألف طن سنويًا، وهو ما يتم تعويضه عن طريق استيراد أنواع مثل الماكريل والتونة والرنجة والسردين والسلمون والجمبرى المجمد.