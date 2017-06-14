تراجع هائل فى استخدام بطاقات الدفع خارج مصر بعد التعويم

كتب – محمد سالمانخفضت مدفوعات سفر المصريين الى الخارج بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الجارى ( يناير – مارس 2017 ) مسجلة 448.3 مليون دولار مقابل 1.2 مليار دولار فى الربع الأول من العام الماضى.وأشار تقرير للبنك المركزى المصرى ، اليوم الأربعاء ، الى تراجع مدفوعات البطاقات

كتب – محمد سالم

انخفضت مدفوعات سفر المصريين الى الخارج بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الجارى ( يناير – مارس 2017 ) مسجلة 448.3 مليون دولار مقابل 1.2 مليار دولار فى الربع الأول من العام الماضى.

وأشار تقرير للبنك المركزى المصرى ، اليوم الأربعاء ، الى تراجع مدفوعات البطاقات الإلكترونية فى الخارج بنسبة 70% تقريبا ، لتقتصر على 226.7 مليون دولار مقابل 751.4 مليون دولار خلال الفترة المناظرة ، مما أسفر عن تحقيق ميزان السفر فائضا بلغ 808.4 مليون دولار مقابل عجز 641.2 مليون.

واشار المركزى الى صعود ملحوظ فى ايرادات السياحة خلال الربع الأول بنسبة بلغت 128.3% لتصل الى 1.3 مليار دولار مقابل 550.5 مليون دولار فى فترة المقارنة ، كنتيجة لزيادة عدد الليالى السياحية الى 14.2 مليون ليلة مقابل 6.9 مليون ليلة.

بينما سجلت ايرادات القطاع تراجعا خلال الفترة يوليو / مارس 2016-2017 بنسبة بلغت 12.8% لتصل الى 2.8 مليار دولار مقابل 3.3 مليار فى الفترة المناظرة كمحصلة لهبوط عدد الليالى السياحية بمعدل 25.9 % الى 33.4 مليون ليلة ، تبعا لبيانات المركزى.